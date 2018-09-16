Bunları Google'da arayan yandı!

Faydalı bilgilerin de yer aldığı Google arama motorunda aynı zamanda iğrenç bilgilerin de yer aldığı bir gerçek. Bizim düştüğümüz hataya siz de düşmeyesiniz diye, bu yazıda derledik.

Bazen yaptığımız aramayla ilgisi olmayan sonuçlarla da karşılaşabildiğimiz Google'da, karşılaştığımıza bin pişman olacağımız konuların da olduğunu az çok hepimiz biliyoruzdur. Bunlardan bazılarını aşağıda listeledik. Olabildiğince bu konulardan uzak durmak, hassas kişilerin ruh sağlığı açısından önem taşıyor olabilir.

9. Plasenta Sıvısı

Çocuk sahibi olmanın eğlenceli olabileceğini düşünmüş olabilirsiniz. Bebeklerin şirinlikleri, hatta arkadaşlarınızın çocuklarının olması sizin de bir tane yapmanızı düşündürebilir. Böylece diğer kardeşleriyle birlikte de oynayabilirler. Eğer böyle düşünüyorsanız ve Google’a ‘placenta’ yazarak bir araştırma yapmaya kalkacak olursanız, fetusu uterusa bağlayan göbek bağlarıyla ilgili sonuçlarla karşılaşacaksınızdır. Aşağıya doğru indikçe resimlerin kötü olduklarını düşünmeye başlayabilirsiniz. Oralarda bir yerde kendi plasentalarını yiyen insanlarla ilgili yazıları ve bazı plasenta tariflerini göreceksiniz. Hatta plasenta püresi hazırlayan annelere denk geleceksiniz. Bu dünyada neler oluyor böyle ?! Çocuk doğurmanın sağlıklı olduğunu iddia eden, kendi plasentanızı yemeye teşvik eden yazıyla dolu piyasa. Hadi çıkalım buradan. Başka şeylere bakalım.

8. Calculus köprüsü

Matematik ödevinizle ilgili yardıma ihtiyacınız olduğunda öncelikle internete başvuruyorsunuzdur. Ki gayet normal. Zira herkes öyle yapıyor. Ama eğer calculus kelimesinin yanına ‘bridge (köprü)’ kelimesini de eklerseniz, bazı kabuslalarla karşılaşabilirsiniz. Çünkü bu tabir diş hekimliği literatüründe ‘aşırı tartar oluşumu’ anlamına geliyor. Eğer bu kelimeyi araştırmaya karar verirseniz, sonraki yirmi dakika boyunca dişlerinizi acımasızca fırçalamaya başlayabilirsiniz. Size göstereceğimiz orta dereceli bir calculus birikimi olan dişler. Ama google’da daha detaylı arama yapacak olursanız, daha da beterlerini görebilirsiniz. Bazı diş hekimleri reddit’te bu oluşumların hayatlarında gördükleri en korkutucu şeyler olduklarını söylüyorlar. Köprüler, temel olarak farklı T’lere bağlanarak süreç içerisinde oluşan tortulardır. Bir dişçinin söylediğine göre bazı hastalarında plaka altına yerleşmiş kurtçuklar varmış. Mevzu o denli çirkinleşebiliyor yani. O nedenle siz siz olun, böyle bir şeyin başınıza gelmemesi için dişlerinizin arkalarını da fırçalamaya özen gösterin.

7. 'Pain Olympics (Ağrı Olimpiyatları)

Online ortamda yığınlarca çılgınlık var. Aynı zamanda bu çılgınlığa eklemeler yapmak isteyen bir yığın çılgın insan. Bu şok edici videolardan biri de ‘Ağrı Olimpiyatları’. Aslında bir çeşit vücut değiştirme uzmanlarının toplantısı olan bu etkinlikte, kimin acıya en çok dayanabildiğinin testi yapılıyormuş. Etkinliklerde gönüllüler, beden değişimi işlemlerine tabi tutuluyorlarmış.

6. Mavi gofret

Hayır bu ısırabileceğiniz bir gofret değil. Üstelik çok daha korkutucu. Size tavsiyemiz, bu şeyle ilgili google’da arama yapmamanız. Yeni gofretin cinsel yolla bulaşan ve sadece kadınları etkileyen kurgusal bir hastalık yaydığına inanılıyor. Rivayet odur ki mavi renk cilt bozukluğuna sebep olan gofret, insanların hayali şeyler görmelerine de neden oluyormuş. Böyle bir şeyin gerçek olmayacağını düşünebilirsiniz ama yine de bu korkutucu görüntülere göz atmaktan da kendinizi alamazsınız. İnsanlar bu gofretle yayılan hastalığın maya mantarlarının sebep oldukları bir çeşit enfeksiyon olduklarına dair söylentiler yayıyorlarmış. Buna inanan kişiler de doğal olarak korkuya kapılıyorlarmış. Aynı videoda tüm bunların kandırmacadan ibaret olduğunu belirten bir uzmanın görüşü de yer alıyor.

5. Benjamin Bennett

Bir kameraya 4 saat boyunca gülümseyerek bakmak suretiyle 190.000 takipçi kazanmanın mümkün olacağı aklınıza gelmediyse, yanılıyorsunuz. Bu çocuk sadece oturarak neredeyse hiç gözünü kırpmadan ve hareket etmeden kameraya bakıyor. Dahası, her biri ortalama 4 saatten oluşan 272 adet video görüntüsünün olması. Bir görüntüde banyoda tuvaletini yaptığını söyleyerek dışarı çıkın diyen bu vatandaşın akıl sağlığı ile ilgili ciddi sorunları olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda garip bir meditasyon yaptığını düşünenler de var. Hepsi bir yana, bu şahıs evde bu şekilde otururken eve hırsız girdiği halde kılını kıpırdatmamış. Onu bu halde gören hırsız, ondan çok korkmuş olmalı.

4. NASA Jim

Başka bir garabet YouTube kanalı da ‘Dyne NASA Jim’ adını taşıyor. YouTube’da henüz işaretlenmemiş en garip videoların bazıları da burada yer alıyor olsa gerek. Daha önce NASA’da bilim adamı olduğunu iddia eden şahıs, insanlığın neden acı çektiğini bildiğini, sebebinin materyalizm olduğunu söylüyor. Bu teori Budistlerce ve diğer bazı dinin mensuplarınca kabul gören bir inanış biçimi ama bu vatandaşın teorisi biraz tuhaf. Materyalizmi insanlara uzaylıların öğrettiğini ve bunun uzaylıların insanları köleleştirmek için kullandıkları bir yöntem olduklarını iddia ediyor. Aynı zamanda insanların başka bir gezegenden geldiklerine inandığını söyleyen şahıs, aç gözlülüğün o gezegende bir felakete sebep olduğunu, oldukça tuhaf ve kendince gizemli seslendirme eşliğinde dile getiriyor.

3. Travis the Chimp 911

Bir şempanzeyi evcil hayvan olarak edinmeyi düşünmek keyifli bir fikir gibi gelebilir. Ta ki bu hikayeyi duyana kadar. Bu hayvanlar sandığımız gibi evcilleştirilemiyor olabilirler. 2009 yılında Connecticut’ta şempanzesi olan biri Karla’yı evine davet etmiş. Travis isimli şempanze, normalde olduğundan daha vahşi davranmaya başlamış. Hatta öyle ki, mevcut anahtarlardan bazılarını kullanarak kafesinden çıkmayı başaran şempanzeyi tekrar yerine koymak için yardıma gelen Karla’nın başına ne geldiyse işte o an gelmiş. Ürkütücü bir sesle 911 acil yardım hattını arayan Karla, kendini kaybetmiş bir halde şempanzenin arkadaşının yüzünü nasıl parçalamakta olduğunu bağırarak dile getiriyor, polisin onu vurmasını istiyormuş. Maymunu bıçaklamayı denemiş ama başarılı olamamış. Şempanzenin sesini videonun arka fonunda işitebiliyorsunuz. Karla hayatta kaldı ama arkadaşının yüzü darmadağın oldu.

2. CIA ve FBI declassified documents

Devlete güveninizi bütünüyle kaybetmek ve uzaylılarla ilgili şeyleri anlamak, bizden gizlenmek için neler yaptıklarını öğrenmek istiyorsanız, bu belge yığınına göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Ama tabii çıkamayabilirsiniz çünkü tasnif edilmemiş 6.000’den fazla dosya var. Bu dosyalar FBI ve CIA’in kendi sitelerinde bulunanlara benzer nitelikte gerçek dosyaları ortaya çıkarıyor. Hatta belgeler arasında Hitler’in denizaltıyla Arjantin’e nasıl kaçtığından bahseden bir belge bile var. Bir başka belgede Kennedy yönetiminin Amerika’da gerçekleştirmeyi düşündüğü terörist bir saldırıdan söz ediliyor. Böylece Küba’yı işgal etmek için halkın desteğinin de alındığı bir bahane üretilmiş olacakmış. Pisliği karıştırdıkça daha da çok şey açığa çıkıyor. Nihayetinde tasnif edilmemiş belgelerde yer alan olayların 40-60 yıl önce gerçekleştiklerini, dolayısı ile yaşayan herhangi bir Amerikan başkanın bu suçlardan ötürü yargılanamayacakları gerçeğiyle şaşkına uğruyorsunuz.

1.Korkunç yeniden doğan dolls dolls’lar (oyuncak bebekler)

Şüphesiz ki oldukça ürpertici olan bu bebekler, çocuğunuzun oynaması için mağazadan alacağınız türden bebekler değiller. Bilgisayarda 3 boyutlu olarak tarandıktan sonra basılan bu canlı görünümlü bebeklerin bir sitedeki satış fiyatları 700$ civarında. Bu denli fiyatlı olmasının nedenleri arasında ilikleri kurutacak bir neden yer alıyor. Rivayet odur ki geçmişte düşük yapan ya da çocuk sahibi olamayan kadınların sahip olmak istedikleri bebeklere yakınlık hissetmelerini sağlamak için bu denli gerçekçi yapılan bebekler, arabada bırakıldıklarında acil yardım hatlarını aramışlar. Başka bir rivayette ise şeklen değişikliğe uğratılan bu bebeklerin tekrar eski hallerine döndükleri yönünde.