Bunu yapmazsanız tüm sohbetleriniz silinecek!

WhatsApp ile Google'nın yaptığı anlaşma kapsamında, 12 Kasım'dan sonra WhatsApp sohbet ve medya yedekleri Google Drive'da depolama kotasından düşmeyecek. Ancak bundan tam bir ay sonra WhatsApp ve Google, Android kullanıcılarının Google Drive'da depolanan eski WhatsApp sohbet yedeklerini silecek. Telefon belleğindeki sohbet geçmişi ve yedekler bundan etkilenmeyecek. Uzmanlar, WhatsApp yedeklemelerinin güvenliği ve gizliliği ile ilgili şu temel önerilerde bulunuyor:

Yedeklerini iCloud üzerinden yapan iOS kullanıcıları, bu durumdan etkilenmeyecek. Ancak, Android kullanıcıları için Google Drive otomatik olarak bir yıldan uzun süredir güncellenmeyen WhatsApp sohbet yedeklerini silecek. Bu kullanıcılar, 12 Kasım'dan önce yedeklerini güncellemezlerse, veri kaybına uğrayacaklar.

Android için WhatsApp'ın kullanıcıların sohbetlerini Google Drive'a ücretsiz olarak yedekleyeceğini ancak bunun eski yedeklere zarar verebiliğine dikkat çeken siber güvenlik kuruluşu Kaspersky Lab uzmanları, WhatsApp'ın önde gelen hizmetlerinden olan uçtan uca şifrelenmiş mesajlara alışmış olan kullanıcıların WhatsApp mesajlarının bir kez uygulamadan ayrıldıktan sonra ister Drive'da depolansın ister başka bir yerde, artık bu özellik tarafından korunmayacağı konusunda uyardı.

Google neleri depoluyor?

Android için WhatsApp, verilerini Google Drive'a düzenli olarak yedekleyebilir. Bu kopyalar ayarlara bağlı olarak yalnızca metin veya metin, fotoğraf ve video olabiliyor. Google Drive'a yedekleme ayarlarınızın yapılandırılma durumunu kontrol etmek için Menü -> Ayarlar -> Sohbetler -> Yedekleme adımlarını takip edebilirsiniz.

12 Kasım'da neler değişecek?

Her dosya Google Drive'da belli bir alan kaplar ve kalan depolama kotanızı düşürür. Ancak, Google ile WhatsApp'in sahibi Facebook, WhatsApp yedeklemelerini kotaya tabi tutmama konusunda anlaştı. Böylece Google Drive'da daha fazla veri depolayabileceksiniz.

Kimlerin verileri silinecek?

Uzun zamandır Google Drive'a yedekleme yapmıyorsanız ve WhatsApp'ınızda otomatik yedekleme ayarı kapalıysa eski (bir yıldan daha fazla) kopyalarınız otomatik olarak silinecek. Verilerinizin güvenliğini sağlamak için 12 Kasım'dan önce en az bir kez WhatsApp verilerinizi “manuel” olarak yedeklemelisiniz.

Sohbet geçmişi yedeğimi kaybedersem ne olur?

WhatsApp'ı yeni bir telefona yüklediğinizde hala arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz ve grup üyeliklerinizi kaybetmezsiniz fakat sohbet geçmişinizi göremezsiniz.

Hangi risklerle karşılaşılabilir?

WhatsApp'te depolanan sohbetler şifrelenmiştir ve sadece sohbetteki kişiler tarafından okunabilir fakat Google sunucularındaki yedekler bu korumadan mahrum. Google Drive'da depolanan veriler ulaşıma açık. Bu yüzden, bu tür bir yedekleme, gizliliğinize karşı olası bir tehdit oluşturabilir.

Yedekleme için diğer alternatif ne?

WhatsApp verilerini, telefonunuzun belleğine yedekleyebilirsiniz. Bu yedekler sohbetlerinizi yeni bir telefona aktarmak için veya WhatsApp silinip tekrar yüklendiğinde geri yükleme yapmak için kullanılabilir. Fakat telefonunuzu kaybederseniz yedeğinizi de kaybedersiniz. Yani verilerinizi ‘manuel' olarak hafıza kartınızdan (\sdcard\WhatsApp\) bir bilgisayara veya şifreli bulut hizmetine kopyalamanız gerekir.

Başka yolu var mı?

Google Play, WhatsApp verilerinizi depolamak için çeşitli uygulamalar sunuyor. Fakat ne yazık ki hiçbiri tanınmış geliştiriciler tarafından yapılmamış ve birçoğu kök erişim izni gerektiriyor. Bu uygulamaları yüklemek güvenli olmayabilir, hiç farkında olmadan yedekleme uygulaması gibi görünen bir Trojan virüsünü telefonunuza bulaştırabilirsiniz.