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Cep telefonu kullananlar dikkat

Cep telefonu kullanıcılarına önemli uyarı geldi. Geçtiğimiz günlerde TBMM’de cep telefonlarının kimlik bilgileri (IMEI) kayıtlarına ilişkin oluşturulan düzenlemeyle şebeke almayan cep telefonlarının pasif hale getirilme süresi, 7 yıldan 1 yıla düşürüldü. Kaçakçılığın ve IMEI klonlanmasının önüne geçilmesi için düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Telefonculardan tüketicilere önemli uyarı geldi.

02 Aralık 2022 Cuma 12:08
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Cep telefonu kullananlar dikkat



Elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan telefonların IMEI bilgilerinin pasife alınması, 7 yıldan 1 yıla düşürülüyor. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiş olacak. Uzmanlar ise vatandaşa kullanmadığı telefon hakkında uyarıda bulunurken, yasanın kendilerini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Yaklaşık 18 yıldır iletişim sektöründe işletmeci olduğunu belirten Şirin Göktimur, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek olan yasadan olumsuz etkileneceklerini ifade etti.

1 yıl boyunca vitrinde satılmayan ve telefonun sinyal almadığı durumda pasife alınmasıyla mağdur olacaklarını dile getiren Göktimur, “Normalde var olan bir yasa vardı. Herkesin bildiği gibi 7 yıl kullanılmayıp sinyal almayan telefonların şebekeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kesiliyordu. Bu normal bir yasaydı. Ancak son zamanlarda meclise sunulan bir yasa teklifi oldu. Bu yasa içerisinde bir yıl boyunca sinyal alınmayan cep telefonlarının kullanıma kapanacağı bildirildi. Yani bu da demektir ki bu telefonların iletişimi kesilip çöp olacak. Aynı zamanda biz telefoncuların vitrininde çeşitli markalardan telefonlar bulunmakta. Bazı ürünleri 1 yıl bazılarını ise 2 yıl oluyor satamıyoruz. Böylelikle bir yılın sonunda bakacağız ki 30-40 tane her esnaf arkadaşın satılmayan telefonu pasif olacak” dedi.

“1 YIL İÇERİSİNDE SIM KARTINIZI TELEFONA TAKIP SİNYAL ALMASINI SAĞLAYIN”

Kullanıcılara uyarıda bulunan Göktimur, “Tüketiciler arızalı telefonu evde bir kenara atıp bekletmemelidir. Bu süre zarfında telefonunu tamir ettirmeye imkan bulamayan kullanıcı, bir yıl içerisinde mutlaka en az bir kez telefona SIM kartını takıp cihazın sinyal almasını sağlamalıdır. Bir iki görüşme yapılıp tekrar telefon bırakılmalıdır. Eğer bu yapılmazsa mağduriyetler yaşanabilir” diye konuştu. (İHA)

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