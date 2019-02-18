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Chrome kullanıcılarına önemli uyarı: Tamamen değişiyor
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Chrome kullanıcılarına önemli uyarı: Tamamen değişiyor

Dünyanın bir numaralı web tarayıcısı Chrome, büyük bir değişikliğe gidiyor. Yeni güncellemenin ardından telefonu başında Chrome'a girenleri bakın nasıl bir sürpriz bekliyor?

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:32
Chrome kullanıcılarına önemli uyarı: Tamamen değişiyor

Android telefonlarda Chrome çok daha kullanışlı bir arayüze kavuşuyor. Sekme sayfasını baştan sona değiştiren güncelleme sonrası kullanıcılar sekmeleri üst üste değil, ızgara şeklinde görecek. Bu da kullanıcılar için sadelik ve kolaylık anlamına geliyor. Sekmeleri açık şekilde gören ve sekmeler arasında geçişi kolaylaşan kullanıcılar bu işe hayli sevinecek.

Henüz test aşamasında olan yeni arayüz, beraberinde Gece Modu'nu da hayata geçirecek. Yani basit bir ayar değişikliğiyle gece moduna dilediğimiz zaman geçebileceğiz. 

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Yukarıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere sekmeler ızgara şeklinde görünüyor ve kullanımı hayli kolaylaştırıyor. Ancak bu arayüzün sadece Android telefonları kapsadığını da hatırlatalım.
 

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Son Güncelleme: 18.02.2019 10:35
Anahtar Kelimeler:
HaberTeknolojiKullanıcılarAndroid TelefonlarGoogleChrome
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