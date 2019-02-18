Chrome kullanıcılarına önemli uyarı: Tamamen değişiyor

Android telefonlarda Chrome çok daha kullanışlı bir arayüze kavuşuyor. Sekme sayfasını baştan sona değiştiren güncelleme sonrası kullanıcılar sekmeleri üst üste değil, ızgara şeklinde görecek. Bu da kullanıcılar için sadelik ve kolaylık anlamına geliyor. Sekmeleri açık şekilde gören ve sekmeler arasında geçişi kolaylaşan kullanıcılar bu işe hayli sevinecek.



Henüz test aşamasında olan yeni arayüz, beraberinde Gece Modu'nu da hayata geçirecek. Yani basit bir ayar değişikliğiyle gece moduna dilediğimiz zaman geçebileceğiz.

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere sekmeler ızgara şeklinde görünüyor ve kullanımı hayli kolaylaştırıyor. Ancak bu arayüzün sadece Android telefonları kapsadığını da hatırlatalım.

