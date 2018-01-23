CIA 15 yaşında hacker tarafından hacklendi!

ABD'nin istihbarat konusunda çok güvendiği CIA, 3 yıl önce şu anda 18 yaşında olan bir hacker tarafından hacklenmiş. Sadece sosyal mühendislik kullandığı açıklayan Kane Gamble, CIA müdürünün bilgileri aracılığıyla 20.000 FBI ajanının bilgilerini 2015 yılında internete sızdırmıştı.

Shifdelete.net’in aktardığına göre, Afganistan ve İran ile ilgili devlet sırlarını da ortaya çıkaran Kane, Crackas With Attitude isimli hacker grubunun lideri. Şubat 2016'da yakalanan Kane Gamble'ın duruşmada açıkladığı bu durum sosyal mühendisliğin ne denli büyük sonuçlar doğurabileceğinin bir göstergesi.

Yargılanma süreci devam eden Kane Gamble, savunmasında yaptığı işlerden herhangi bir maddi kazanç sağlamadığını da belirtti.