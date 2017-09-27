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"Çikolata ve kahve 2055’e kadar yok olabilir"

Bilim insanlarının yaptığı araştırma, küresel ısınma ve aşırı tarım ilacı kullanmanın sadece vahşi yaşamı değil insanların gıda kaynaklarını da yok edeceğini ortaya koydu.

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:50
"Çikolata ve kahve 2055’e kadar yok olabilir"

Bilim insanlarının yaptığı araştırma, küresel ısınma ve aşırı tarım ilacı kullanmanın sadece vahşi yaşamı değil insanların gıda kaynaklarını da yok edeceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre patates, kahve ve kakao 2055’e kadar yok olabilir.

Küresel ısınmanın sadece hava koşullarında değil tarım ürünlerinden gıda kaynaklarına kadar pek çok alanda olumsuz etkisinin olduğu farklı araştırmalarla ortaya konulmuştu. Şimdi de bilim insanları yaptıkları yeni bir araştırmayla, dünyanın gıda kaynaklarının yok olma tehlikesi altında olduğu uyarısını yineledi ve yeni sonuçlar ortaya koydu.

Habertürk'ün aktardığına göre, biyolojik çeşitlilik konusunda araştırmalar yapan 'Bioversity International' isimli uzmanlar grubu tarafından dün yayınlanan araştırmada, küresel ısınma, hastalıklar ve tarım ilaçları nedeniyle sadece dünyanın yaban hayatının değil insanların temel besin kaynaklarının da tehlike altında olduğu belirtiliyor. Bilim insanları bu durumu '6. kitlesel nesil tükenişi' olarak adlandırıyor.

Araştırmaya göre 940 bitki ve hayvan türü yok olma tehlikesi altında.

'TEK BİR KAKAO AĞACI DAHİ KALMAYABİLİR'

Dünya nüfusunun temel besin kaynaklarının üçte ikisinin 12 mahsul ve 5 hayvan türüne bağlı olduğuna dikkat çekilen araştırmada, bunun da dünya gıda arzını iklim değişikliği gibi büyük değişkenlere karşı zayıflattığını belirtiliyor. Araştırmaya göre kahve, kakao ve gevrek üretiminde kullanılan tahılların üretiminin giderek zorlaşacağı ve hatta bunların üretiminin imkânsız hale gelebileceği belirtiliyor. Yabanıl ortamda patates türlerinin yüzde 22'sinin 2055'te yok olacağı tahmin ediliyor. Gana ve Fildişi Sahili gibi dünya çikolata üretimin ihtiyacı olan kakaonun yüzde 70'ini sağlayan ülkelerde, iklim değişikliği nedeniyle 40 yıl sonra 'tek bir kakao ağacı dahi kalmayabileceği' de tahminler arasında.

Bioversity International araştırma grubu başkanı Ann Tutwiler, "Bitki, hayvanlar, yabani hayatla birlikte tehlikeye giriyor. Buna hiç dikkat çekilmiyor" dedi. Tutwiler, tarımı yapılan bitki ve hayvan türlerinin korunmaması halinde "Gıda üretiminin artan dünya nüfusuna yetmesi imkânsız" uyarısında da bulundu.

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Son Güncelleme: 27.09.2017 11:02
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