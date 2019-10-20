Çin'den uçan daire helikopteri

Çin'in başkenti Pekin yakınlarında düzenlenen bir fuarda, uçan daireye benzeyen, saatte 650 km hız yapabileceği ve 6 bin metre yükseklikte uçabileceği belirtilen sıra dışı bir helikopter tanıtıldı.

Füze fırlatma kapasitesine sahip olduğu ve radara yakalanmadığı söylenen "Süper Beyaz Köpek Balığı" adlı helikopterin gelecek yıl uçmaya başlayabileceği öne sürülüyor.

'Dijital savaşlar için tasarlandı'

Çin Komünist Partisi'ne ait Global Times gazetesi, helikopterin "geleceğin dijitalleşen savaşları için tasarlandığını" duyurdu.

21'inci yüzyılın teknolojisiyle donatılmasına rağmen 1950'lerin bilim kurgu filmlerindeki uzay gemilerini andıran helikopterin prototipi, hafta sonunda Tianjin'deki 5. Çin Helikopter Fuarı'nda sergilendi.

7,6 metre uzunluk ve 2,85 metre yüksekliğe sahip helikopterin iki kişilik kokpiti ortada bulunuyor.

İki turbo jet motoru bulunan helikopter saniyede 16,5 metre yükselebiliyor.

Global Times'a göre, Çinli askeri gözlemciler, yüksek hızı ve radara yakalanmama özelliklerinin helikoptere savaş alanlarında büyük avantaj sağlayacağını söylüyor.

Ancak gazeteye göre bazı uzmanlar helikopterin güvenli bir şekilde uçabileceği konusunda endişe belirtti. Bu uzmanlar, ABD dahil başka ülkelerde geçmişte bu tür tasarımların başarısızlıkla sonuçlandığına dikkat çekti.

1950'lerde Kanada şirketi A.V. Roe (Avro) tarafından tasarlanan benzer bir helikopter yerden sadece bir metre havalanabilmiş ve saatte 55 kilometre hıza ulaşabilmişti.