Çin dijital paraya hazır

Kripto para sektörü, ufak bir çalkalanmadan sonra tekrar yukarıya doğru bir ivme kazanmış gibi görünüyor. Geçtiğimiz gün Çin Halk Bankası (PBOC), yaptığı açıklamayla dijital para birimlerinin hazır durumda olduğunu açıkladı.

Çin Halk Bankası (PBOC), cumartesi günü yaptığı açıklamada dijital para biriminin (CBDC) artık hazır olduğunu duyurdu. The Block’a göre Çin Halk Bankası, 2014 yılından bu yana dijital para birimi projesi üzerinde çalışıyordu.

Çin’in kendi dijital para birimi üzerindeki çalışmaları, kripto para birimine karşı gösterdikleri tavır düşünüldüğünde bir hayli garip görünebilir. Ülkenin yasa düzenleyicileri, kripto para madenciliğini ülkede yasaklamayı düşünüyorlardı ancak bazı analistler, bu durumun Çin’in kripto para birimi pazarı üzerindeki kontrolünü artırma çabalarının bir parçası olduğuna inanıyorlardı. Dijital bir para birimini tanıtmak, gerçek bir şifreli para olmasa bile ülkenin kendi kontrolünde olmayan paraların üzerindeki ilgiyi azaltmaya yardımcı olabilir.

CBDC, blok zincir teknolojisine tamamen bağlı değil:

CBDC’nin; Bitcoin, Ethereum ve Facebook Libra gibi kripto para birimleri tarafından kullanılan blok zincir teknolojisine kısmen bağımlı olduğu söyleniyor. The Block, CBDC’nin tamamıyla blok zinciri üzerinde inşa edilmediğini söyledi çünkü banka, para birimini yetiştirmek için yeterli kapasite sahip olmasını perakende kullanım ile sağlamak istedi.

The Block, ayrıca bankanın ödeme ve uzlaştırma biriminde genel başkan yardımcısı olan Mu Changchun’un CBDC’nin iki aşamalı yapısını açıkladığını da belirtti. Çin Halk Bankası’nın üst seviye, ticari bankaların ise ikinci seviye olacağı; bu ikili dağıtım sisteminin ulusal koşullar için uygun olduğu belirtildi. Changchun, bu ikili sistemin ticari bankaların coşkusunu harekete geçirmek ve dijital para biriminin kabulünü sorunsuz bir şekilde iyileştirmek için mevcut kaynaklardan da yararlanacağını açıkladı.

Kripto para, Çin’i zorlayabilir:

Yeni bir para birimi oluşturmak, tahmin edersiniz ki hiç kolay bir iş değil. Bu nedenle banka, bu projeyi Ar-Ge aşamasından beri 5 yıldır yürütüyor ancak bu parayı oluşturmaktan daha da zor bir şey varsa o da bu dijital parayı kullanmaları için bankaları ikna etmek.

Çin Halk Bankası ve ortaklarının bu zorlukların bilincinde olduğu bildirildi. Bu gelişmeden en çok mutlu olacak kişilerden birisiyse şüphesiz ki Huawei’nin CEO’su Ren Zhengfei. Yakın zamanda yaptığı açıklamada Zhengfei, Çin’in Facebook Libra’yı öylece durup izlememesi gerektiğini ve ülkenin artık kendi dijital parasını ortaya çıkarması gerektiğini söylemişti.