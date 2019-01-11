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Çin uzaya uydu fırlattı

Çin geniş bant iletişim uydusu Congşing-2D'yi uzaya gönderdi.

11 Ocak 2019 Cuma 10:27
Çin uzaya uydu fırlattı

 Uydu radyo ve televizyon istasyonları ile kablolu televizyon şebekeleri için hizmet verecek.

Şinhua ajansının haberine göre, Congşing-2D uydusu, Uzun Yürüyüş-3B roketiyle ülkenin Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yollandı.

China Aerospace Science and Technology Corp. tarafından geliştirilen ve önceden ayarlanan yörüngesine giren geniş bant iletişim uydusu, ülkenin radyo ve televizyon istasyonları ile kablolu televizyon şebekelerine hizmet verecek.

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Fırlatmanın, Uzun Yürüyüş roket serisinin 298'inci misyonu olduğu bildirildi.

Çin, geçen hafta da Ay’ın karanlık tarafına gönderdiği Çang’ı-4 insansız keşif aracını yüzeye indirmeyi başarmıştı. Araç iniş sonrası ilk fotoğrafları dünyaya göndermişti.

Sıradaki insansız keşif aracı Çang'ı-5'i de bu yıl Ay'a göndermeyi planlanlayan Çin, gelecek yıl Mars’a ilk keşif aracını, 2029’da ise Jüpiter’e keşif misyonu yollamayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Congşing-2DÇinUzayUyduTeknolojiHaber
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