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Çin’de 2 bin yıllık lahit bulundu
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Çin’de 2 bin yıllık lahit bulundu

Çin’in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde, 2 bin yıl öncesine ait lahit bulundu.

31 Ocak 2019 Perşembe 10:32
Çin’de 2 bin yıllık lahit bulundu

Şinhua ajansının haberine göre, Hıbey Kültürel Eserler Koruma Birimi, eyaletin Vu’an kentinin Bey’anlı kasabasında, Han Hanedanlığı'na (M.Ö.202-M.S.220) ait bir lahdi gün yüzüne çıkardı.

Uzunluğu 4,9, genişliği 2,25 ve yüksekliği 2,3 metre olan lahdin içinden 20’den fazla gümüş ve bronz savaş araç gereçleri ile çömlek parçaları çıktı.

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Mezar, köylülerin bahçelerini kazdığı sırada bulundu.

İçinde herhangi bir yazılı kayıt veya kitabeye rastlanmayan mezarın sahibinin kimliği henüz tanımlanamadı.

Lahdin, Han Hanedanlığı dönemine ilişkin sosyal tarih ve seramik eserlere yönelik araştırmalara katkı sağlayabileceği düşünülüyor.

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Son Güncelleme: 31.01.2019 10:34
Anahtar Kelimeler:
HaberTeknolojiLahitHıbeyÇin
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