Künye
Kıbrıs 17
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet...
banner107
Flaş Haber
İki kişi tutuklandı
Kapat

Çin’de sürücüsüz 3 otobüs testlere başladı

Çinli teknoloji devi tarafından üretilen sürücüsüz 3 otobüs, ticari denemeler için operasyonlarına başladı.

05 Aralık 2021 Pazar 16:50
0 Okunma
Çin’de sürücüsüz 3 otobüs testlere başladı
banner108

Çinli teknoloji devi Baidu tarafından üretilen ve 4. seviye otonom teknolojisine sahip olan 3 otobüs, ülkenin güneybatısında bulunan Chongqing şehrinde ticari deneme operasyonlarına başladı.

Çin’de sürücüsüz 3 otobüs testlere başladı


Saatte yaklaşık 40 kilometre yol alabilen Robobus otobüslerinin uzunluklarının 5.9 metre olduğu belirtildi. Kendi kendine durabilen otobüsler, karmaşık şehir içi yol koşullarında sefer yapabilme özelliğine sahip.

Şirketin Chongqing’de bulunan otonom sürüş ünitesi güvenlik sorumlusu Zhang Shangui, "Şu anda Chongqing, Guangzhou, Cangzhou ve diğer şehirlerde otonom otobüsler faaliyete geçti. Chongqing ise ticari operasyonların yapıldığı ilk şehirlerden biri. Otobüsleri kullanmak isteyenler, akıllı kartlarını veya Baidu’nun geliştirdiği kart okuyucuları kullanarak ödemelerini gerçekleştirebilir ve rezervasyon yaptırmadan otobüslere binebilir” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Çinli TeknolojiSürücüsüz OtobüsBaidu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toyota’dan elektrikli araç açıklaması
Toyota’dan elektrikli araç açıklaması
Honda, 2050 hedefini 'trafikte sıfır kaza' olarak belirledi
Honda, 2050 hedefini 'trafikte sıfır kaza' olarak belirledi
WhatsApp Avrupa'daki gizlilik politikasını değiştirdi
WhatsApp Avrupa'daki gizlilik politikasını değiştirdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim