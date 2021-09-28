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Çok konuşulmuştu! Instagram'dan geri adım

Sosyal medya platformu Instagram, 13 yaş altı çocuklar için geliştirdiği uygulamasını eleştiriler üzerine askıya aldığını duyurdu.

28 Eylül 2021 Salı 11:09
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Çok konuşulmuştu! Instagram'dan geri adım
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Instagram’ın Başkanı Adam Mosseri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şirketin “aileler, uzmanlar, karar vericiler ve denetleyicilerle birlikte çalışarak onların endişelerini dinleyeceğini ve projenin genç ergenler için değerini ve önemini göstereceğini” belirtti.

YOUTUBE VE TIKTOK VURGUSU

Facebook tarafından 2012 yılında satın alınan Instagram’ın 13 yaş altı için özel bir platformu olmasının çocuklar için daha iyi olacağına inandıklarını ifade eden Mosseri, YouTube ve TikTok gibi şirketlerin de yaş grubuna özel uygulamaları olduğunu hatırlattı.

Geçen hafta Wall Street Journal gazetesinin yayınladığı Facebook’un şirket içi raporları, Instagram’ın gençler üzerindeki olumsuz etkisinin şirket tarafından bilindiğini ortaya çıkarmıştı.

Buna rağmen Instagram’ın 13 yaş altı çocuklar için bir uygulama üzerinde çalışması kamuoyunda tepkiye yol açmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Instagram
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