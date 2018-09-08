Curiosity'den 360 derecelik selfie

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars'taki keşif aracı Curiosity'nin öz çekim fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı. NASA'nın paylaştığı panoramik fotoğrafta, Curiosity'nin, bu yaz kızıl gezegeni etkisi alan toz fırtınasından kalma ince bir toz tabakasıyla kaplandığı görülüyor.

Geçen ay çekildiği açıklanan fotoğrafta, gökyüzünün biraz karanlık olduğu görülürken, bunun Mars'ın atmosferinde hala toz bulunduğuna işaret ettiği belirtildi. Gece gündüz çalışan nükleer bataryaya sahip Curiosity, güneş ışınlarının yoksunluğundan etkilenmiyor.