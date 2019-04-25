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DARPA 'robot astronot' için düğmeye bastı

Yörüngede 400'den fazla uydusu olan ABD bu cihazların insan kaynakları ile tamirinin her geçen gün zorlaşması sonrasında çareyi robot astronotlar geliştirmekte buldu.

25 Nisan 2019 Perşembe 11:23
DARPA 'robot astronot' için düğmeye bastı
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  • ABD ordusunun araştırma geliştirme (Ar-ge) merkezi olarak kabul edilen DARPA’nın (Savunma Ar-ge Projeleri Dairesi) yeni projesi yörüngedeki astronotların sayısını azaltabilir.

  • Zira yörüngede 400'den fazla uydusu bulunan Amerika Birleşik Devleri (ABD) bu uyduların insan kaynakları ile tamirinin zorlaşması sonrasında çareyi robot astronotlar geliştirmekte buldu.

  • Söz konusu proje için çalışmalara başlayan DARPA projenin pek çok uydunun ömrünü de uzatabileceği iddiasında. Zira pek çok uydu zamanında tamir edilemediği için kaybediliyor. 

    Projenin hayata geçeceği tarihe dair bir açıklama ise bulunmuyor.

  • ASTRONOTLARIN PAYLAŞIM REKORLARI KIRAN KARELERİ

    ASTRONOTLARIN PAYLAŞIM REKORLARI KIRAN KARELERİ

    21 yıllık görev süresi boyunca gezegenimizin etrafında 100 bin defa dönen Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) çalışmanın bir artısı da kuşkusuz ev sahipliği yaptığı astronotlara sunduğu muazzam manzara.

  • Dünya'yı uzaydan görme şansına erişen sayılı kişiler olan astronotlar, ISS'deki görevleri boyunca sosyal medya hesaplarından kareler paylaşmayı da ihmal etmiyor. 

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  • Kişisel Instagram hesaplarından gezegenimizin uzaydan nasıl göründüğüne dair fotoğraflar paylaşan astronotlar, bu sayede sosyal medyada da hatırı sayılır bir takipçi kitlesi edinmiş durumda 

  • İşte sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken astronotların uzaydaki objektifinden gezegenimiz... 

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Anahtar Kelimeler:
DARPARobot Astronot
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