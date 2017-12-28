Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114480
ALTIN
157.225
DOLAR
3.7685
STERLİN
5.0756
EURO
4.5043
Günde 1800 kalori yeter
Günde 1800 kalori yeter
Yeni tanışan çiftler az görüşün
Yeni tanışan çiftler az görüşün
60 yıllık kankalar kardeş çıktı
60 yıllık kankalar kardeş çıktı
Yeni yıla özel 9 altın öneri
Yeni yıla özel 9 altın...
Kablosuz şarj gerçek oluyor!
Kablosuz şarj gerçek oluyor!
banner34

Dijital parada yeni trend: Ripple XRP

banner35

Bitcoin fiyatında keskin düşüşlerin yaşandığı bir ortamda, bir başka dijital para öne çıkmayı başardı. Ripple XRP'nin fiyatı yüzde 20 artışla 1.43 dolar seviyesine çıktı.

28 Aralık 2017 Perşembe 17:30
Dijital parada yeni trend: Ripple XRP
banner10

Tokyo merkezli finansal hizmetler şirketi SBI Holdings ve bağlı ortaklığı SBI Ripple tarafından blok zinciri (Blockchain) teknolojisi kullanılarak geliştirilen dijital para Ripple XRP'nin fiyatı yüzde 20 artışla 1.43 dolar seviyesine çıktı.

Ripple XRP, ulaştığı 54 milyar dolar piyasa değeri ile Bitcoin ve Ethereum'un ardından üçüncü en büyük kripto para konumuna yükseldi.

Dünya'nın haberine göre, XRP'nin bir anda ön plana çıkmasından, SBI Holding ve SBI Ripple Asia'nın Japonya'da kredi kartı şirketleri ile blok zinciri (Blockchain) teknolojisinin kullanımı konusunda bir konsorsiyum oluşturduklarını açıklamaları etkili oldu.

Ripple XRP'nin değer kazandığı bugün Bitcoin fiyatı düne göre yüzde 6.51 düşüşle 14.377.02 dolar, Ethereum ise yüzde 3.77 düşüşle 734.60 dolar seviyesinden işlem görüyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kablosuz şarj gerçek oluyor!
Kablosuz şarj gerçek oluyor!
iPhone X ile yüzünü görünmez yaptı
iPhone X ile yüzünü görünmez yaptı
Uzaya otel yapıyorlar!
Uzaya otel yapıyorlar!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim