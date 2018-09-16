Dikkat ! Akıllı telefonunuzda "casus" var!

Cep telefonları hayatımıza girdiğinden beri yaşanan değişiklikler saymakla bitmez. Akıllı telefonlar ile birlikte ise bilim kurgu filmlerindeki gelecek sahneleri bile gerçek oldu. Ancak hayatı kolaylaştıran bu dijital cihazlar beraberinde büyük tehditleri de getirdi. Uzmanlar internet kullanan her cihaza kolayca ulaşıldığını söylüyor. Yani tehlikenin boyutu büyük...

BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR

Eski tip cep telefonları internet bağlantısı olmadığı için kolayca ele geçirilemiyor. Aynı zamanda uygulama veya dijital işlem yapma özellikleri kullanamadıkları için bir çok tehdit onlar için geçerli değil. Ancak akıllı telefonlar internet kullanması nedeniyle tüm tehlikelere açık durumda.

HER ADIMIMIZ KAYITLI

Akılla telefonlardaki harita özelliği sizin konumunuzu dakika dakika ve adım adım kaydediyor. Yanı her saniye nerede olduğunuz ve nereye gittiğiniz takip altında...

EN DOĞAL HALİMİZİ İZLİYORLAR

İnternet kullanımı cihazların kamera veya mikrofonunu da açık hale getiriyor. Cihaza ulaşan kişi kamera ve mikrofonu istediği gibi kullanıyor. Yani gündelik hayatınızın en doğal haliyle izleniyor ve kaydediliyor olması gayet olası...

FARK ETTİRMEDEN SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI

Ele geçirilen cihazların görüntü kaydı için kameranın açılması gerekiyor. Bu da telefon kullanıcısının fark edip önlem alabileceği bir durum... Ancak hackerlar tam ekran kullanmak yerine kullanıcının göremeyeceği şekilde bir piksel içinde kamerayı açıyor. Bu sayede biz telefonumuzda herhangi bir hareket fark etmeden, görüntülü ve sesli kayıt alabiliyor.