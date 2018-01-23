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Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 13 dereceyle Kars ve Ağrı'da kaydedildi...

23 Ocak 2018 Salı 11:03
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden Erzurum ve Erzincan çevreleri, akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. 

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, Tunceli'de 2, Erzincan'da 4, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ağrı'da 13, Ardahan'da 10, Erzurum ve Iğdır'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Kars'ta 0, Erzurum'da 3, Iğdır'da 8, Erzincan'da 10, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Ağrı'da 4 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Erzurum ve Ardahan'da 17, Ağrı'da 16, Kars'ta 4, kayak merkezlerinde ise Palandöken'de 66, Cıbıltepe'de 57, Ergan'da 54 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde özellikle sabah ve gece beklenen kuvvetli buzlanma, don, yer yer sis ve pusa karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Karla mücadele

Tunceli'de 16 Ocak'tan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanmayan köy yollarında karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İl Özel İdare Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Şube Müdürlüğüne bağlı 6 karla mücadele ekibi ulaşım sağlanamayan 21 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin, yüksek kesimlerdeki kar temizleme çalışmalarını, yer yer meydana gelen sis ve tipi olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları yüzünden Erzincan'ın ilçelerinden Çayırlı'da 4, Otlukbeli'de 1, Refahiye'de 2 ve Tercan'da 4 olmak üzere toplam 11 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Erzincan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için 6 ekiple çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

Mersin'de Silifke-Mut karayolu aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu trafiğe kapandı.

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Son Güncelleme: 23.01.2018 12:20
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