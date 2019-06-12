Dolandırıcılardan ‘bayram’ yöntemi

Ahmet Can'ın haberine göre bunlardan sonuncusu ise hayrete düşürdü. Ramazan Bayramı vesilesiyle resmi tatilin 10 güne çıkarılmasıyla yeni bir yöntem denenmeye başlandı. Veri tabanlarına kayıtlı olan kullanıcılara e-posta gönderen dolandırıcılar, bu kez ‘tatil faturası’ numarası yöntemini denedi. Kullanıcılara gönderilen e-postada, “Umarım harika bir tatil geçirmişsinizdir? Ödeme için fatura ekledim, onayladıktan sonra atmam gereken adımı bildirin” deniliyor. Bu mailin içinde ise metin (.txt) formatında bir dosya bulunuyor. E-postayı okuyup, merak içinde ekli olan dosyaya basan kullanıcılar ise tuzağa düşmüş oldu.
Oltalama saldırısı
Neler yapılmalı?
Peki oltalama yöntemi kullanılan e-posta ve mesajlar nasıl anlaşılabiliyor? Dikkat edilmesi gereken ilk detay, sizi paniğe sevk edecek mesajın ya da e-postanın sorgulayıcı gözle irdelenmesi. Paniğe kapılıp tıklamak yerine gelen e-postanın uzantısı veya sosyal medya hesap detayları gibi incelemeler yapmak ilk akla gelenler arasında. Ayrıca işletim sistemlerini ve bu sistemlere yüklü e-posta uygulamalarını güncellemek en yararlı çözümler arasında. Bu güncellemeler sayesinde tespit edilmiş phishing saldırı e-postaları ve mesajları genellikle “spam” klasörüne düşüyor ve kullanıcılar da bu gelen linklere daha temkinli yaklaşıyor.