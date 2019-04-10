Dünya taşıt üretim adetleri azaldı!

Dünya motorlu kara taşıtları üretimi geçen yıl yüzde 6,3 azalarak 91 milyon 538 bin 640 adede geriledi. Türkiye 1 milyon 512 bin 756 adetlik üretimiyle dünyada 15’inci sırada yer aldı.
Geçen yıl üretimi artan tek motorlu kara taşıtı grubu hafif ticari araçlar oldu. Bu grupta küresel üretim yüzde 4,2 artarak 21 milyon 72 bin 296 adet olarak kayıtlara geçti. Ağır ticari araç üretiminde ise yüzde 2,9 düşüş görüldü. Geçen yıl dünya genelinde 4 milyon 12 bin 728 adet ağır ticari araç üretildi. Otobüs üretimi de geçen yıl yüzde 6,8 azaldı. Otobüs ve minibüs üretimi 274 bin 216 adet oldu.