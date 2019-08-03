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Dünya'yı teğet geçecek!

New York’un en ikonik yapılarından birisi olan Empire State büyüklüğündeki göktaşı gezegenimize yakın bir mesafeden geçecek.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:11
Dünya'yı teğet geçecek!

ABD’nin New York kentinin en popüler binalarından birisi olan Empire State büyüklüğündeki ‘2006 QQ23’ isimli asteroid gezegenimiz Dünya'yı teğet geçecek.

Bilim insanlarından yapılan açıklamaya göre, bu olay 10 Ağustos’ta gerçekleşecek. 

Geçtiğimiz hafta Mısır'daki Keops Piramidi, diğer adıyla Büyük Giza Piramidi boyutunda bir göktaşı gezegenimize yakın bir mesafeden geçerek uzay boşluğundaki yoluna devam etmişti. 

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı?

Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.

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Anahtar Kelimeler:
DünyaGezegenABDEmpire StateAsteroidUzayTeknolojiHaber
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