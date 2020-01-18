Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa...
Temas yoluyla insandan insana bulaşıyor!
Temas yoluyla insandan insana bulaşıyor!
Ayağınızı sıcak suda günde dört kez bekletirseniz...
Ayağınızı sıcak suda günde dört...
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop

Dünyaca ünlü YouTuber, Ferdi Tayfur hayranı tarafından hacklendi!

Dünyaca ünlü YouTuber Casey Neistat'ın Spotify hesabı Ferdi Tayfur hayranı tarafından çalındı

18 Ocak 2020 Cumartesi 11:33
Dünyaca ünlü YouTuber, Ferdi Tayfur hayranı tarafından hacklendi!

Ünlü YouTuber Casey Neistat'ın Spotify hesabı Ferdi Tayfur hayranı tarafından ele geçirildi. 12 milyon takipçisi bulunan Casey Neistat, kendi listesindeki şarkıların yerine gelen Ferdi Tayfur şarkıları için, "Müzik zevkime uymuyor" dedi.

YouTube hesabında 12 milyona yakın takipçisi bulunan dünyaca ünlü YouTuber Casey Neistat’ın Spotify hesabı çalındı. Hesabı kimin veya kimlerin ele geçirdiği henüz bilinmezken ortaya çıkan sonuçlarsa tebessüm ettirdi zira ünlü YouTuber’ın çalma listelerine yakından tanıdığımız pek çok Türk sanatçı eklendi.

Spotify hesabının çalındığını Twitter hesabı üzerinden duyuran Neistat, içerisinde Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Nadide Sultan, Ahmet Kaya ve Sezen Aksu gibi pek çok ünlü ismin olduğu çalma listesinin bir ekran görüntüsünü de paylaşarak tepki gösterdi.

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca takipçisi olan ünlü YouTuber, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hey Spotify yardım et! Eminim ki birisi benim hesabımı çaldı. Tüm çalma listelerim ve her şey gitti. Ayrıca (hesabımı ele geçiren kişinin müzik zevkine laf etmek istemiyorum) bu normalde dinlediğim müzik türü değil.”

Belli ki hesabı ele geçiren kişiler, Neistat’ın penceresine bir taş atmış ve ünlü YouTuber bu durumdan pek de memnun görünmüyor. 

Kaynak: Webtekno

Anahtar Kelimeler:
Casey NeistatFerdi TayfurYoutuberHaberTeknoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı
NSA, Windows 10'da güvenlik açığı tespit etti
NSA, Windows 10'da güvenlik açığı tespit etti
Facebook’u farklı sitelere üye olmak için kullananlar dikkat!
Facebook’u farklı sitelere üye olmak için kullananlar dikkat!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim