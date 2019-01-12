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Dünyada bir ilk: 1 TB kapasiteli SDXC hafıza kartı

Depolama ihtiyacı arttıkça teknoloji üreticileri de bu yönde yeni çözümler üretmeye çalışıyor.

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:03
Dünyada bir ilk: 1 TB kapasiteli SDXC hafıza kartı

Bu kapsamda Lexar, geliştirdiği 1 TB kapasiteli SDXC hafıza kartıyla önemli bir aşama kaydetmişe benziyor.

Videolar, fotoğraflar ve hatta uygulamaların kapladıkları alan her geçen gün artarken, depolama ihtiyacı da aynı oranda yükseliyor. Lexar ise CES 2019'da yeni depolama çözümlerini dünyaya duyurdu. 256 GB ve 512 GB'lık kapasiteli SDXC hafıza kartlarını tanıtan şirketin 1 TB'lık modeli de duyurmasıyla şirket dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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4K çözünürlüğünde videoların ve RAW formatındaki fotoğrafların depolama alanlarını çabucak tükettiği günümüzde böylesine minik bir kartın 1 TB alan sunması oldukça önemli bir gelişme. UHS-I Class 10 standardında 95MB/s veri aktarım hızlarına ulaşabilen kart ayrıca Class V30 ile de video aktarımlarında en iyi sonuçları veriyor.

Ürünün fiyatı ise 500 dolar.

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Son Güncelleme: 12.01.2019 16:12
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberTeknolojiHafıza Kartı1 TB Kapasiteli SDXCDepolama
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