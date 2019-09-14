Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!

Kanada'da bulunan 70 yıl öncesine ait fosiller üzerinde yapılan çalışmalar, adı 'Buzların Ejderhası' anlamına gelen, dünyanın en büyük kuşu Cryodrakon'u ortaya çıkardı. Uçan sürüngenin kanat açıklığının bir F-16 savaş uçağıyla aynı olduğu belirtildi.

Teruzor olarak bilinen nesli tükenmiş uçan sürüngen türünden olan Cryodrakon'un Tebeşir Dönemi olarak da anılan Kretase Dönemi'nde yaşadığı, 200 kilogramı aşkın ağırlığa sahip olduğu tahmin edilip, kanat açıklığının 10 metreye ulaştığı ifade edildi.

1972 yılında Cryodrakon'a ait fosiller bulunduğunda, ilk önce bilim insanları bu kalıntıların Quetzalcoatlus olarak bilinen başka bir dev pterosaur türüne ait olduğunu düşündüler. Londra Queen Mary Üniversitesi Biyoloji Programı Direktörü David Hone ve ekibinin yıllar süren araştırmaları, fosilin Quetzalcoatlus'dan tamamen farklı bir türe ait olduğunu ortaya çıkardı.

Yavru kuşlarda görülen ince tüylere sahip olan Cryodrakon'un hayatının büyük bölümünü yerde geçirdiğini, kertenkeleler, tahmini olarak küçük memeliler ve bebek dinozorları ile beslendiğini, dev kanatları sayesinde Kuzey Amerika'ya yayılmış olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Buzul Ejderhası'nın renkleri hakkında ise henüz çok fazla bir veri bulunmuyor. Dev uçan sürüngenin illüstrasyonu Kanada'da bulunmasına ithafen kırmızı-beyaz renklerde ve sırtında akçaağaç yaprağına benzeyen bir desenle resmedilmiş.