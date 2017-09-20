Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104001
ALTIN
145.411
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7586
EURO
4.1894
Sigara içenlerin tüketmesi gereken 9 besin
Sigarayı bırakamıyorsanız bu besinlere dikkat!
Ağlamanın insan sağlığına 6 faydası
Bırakın aksın göz yaşlarınız!
Depresyonla fotoğraf çekerek baş edebilirsiniz!
Depresyonla baş etmek için fotoğraf...
Hiç bir karga tarafından izlendiğinizi düşündünüz mü?
İzleniyorsunuz!
Kahve içmenin vücudumuza etkileri
Kahve içmenin vücudumuza etkileri

Dünyanın en büyük QR kodu!

Yerden bakılınca yeşil bir labirent, uçaktan bakılınca dev bir QR kodu olan arazi dikkat çekiyor...

20 Eylül 2017 Çarşamba 17:23
Dünyanın en büyük QR kodu!

Kasabanızı turizm ortamlarında tanıtmak için ne yaparsınız? Belki gazetelere ilan verirsiniz, bir web sitesi hazırlarsınız veya sosyal medyada reklam döndürürsünüz. Çin'in Baoding eyaletindeki Xilinshui kasabası ise çok farklı bir şey denemiş. Pekin'in 100 kilometre güneybatısındaki bu kasabanın yönetimi, 230 metreye 230 metrelik devasa bir QR kodu tasarlamış.

Bu QR kodu boya ile yapılmamış, tasarımında 130 bin ardıç ağacı kullanılmış. Ağaçların zekice yerleştirilmesi ile hazırlanmış arazi, ancak uçaktan aşağı bakıldığında bir QR koduna dönüşüyor. Yerden ise sadece karmaşık bir labirent hissi vermekte. Tamamı ağaçlardan oluştuğu ve ağaçlar da zamanla büyüdüğü için, bir bahçevan ekibi gece gündüz QR kodun kenarlarını oluşturan ağaçları budmakla meşgulmüş.

Çin'de QR kodları sıkça kullanılmakta. Xilinshui kasabasının yöneticileri de uçaktan geçen birilerinin bunu görür görmez otomatik olarak akıllı telefonlarına sarılıp bu dev QR kodunu okutacağına inanıyorlar. Telefona kodu okutan kişiler ise, kasabanın WeChat platformu üzerindeki Çince resmi tanıtım sayfasına ulaşıyorlar. Eğer ilgileniyorsanız siz de kodun tamamını gösteren bir imajı kullanarak bu siteye gidebilirsiniz.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den dijital sektör için yeni hazırlık
AB'den dijital sektör için yeni hazırlık
Google, HTC'nin telefon bölümünü satın aldı
Google, HTC'nin telefon bölümünü satın aldı
Bu kurabiyeler müzik çalıyor!
Bu kurabiyeler müzik çalıyor!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim