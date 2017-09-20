Dünyanın en büyük QR kodu!

Kasabanızı turizm ortamlarında tanıtmak için ne yaparsınız? Belki gazetelere ilan verirsiniz, bir web sitesi hazırlarsınız veya sosyal medyada reklam döndürürsünüz. Çin'in Baoding eyaletindeki Xilinshui kasabası ise çok farklı bir şey denemiş. Pekin'in 100 kilometre güneybatısındaki bu kasabanın yönetimi, 230 metreye 230 metrelik devasa bir QR kodu tasarlamış.

Bu QR kodu boya ile yapılmamış, tasarımında 130 bin ardıç ağacı kullanılmış. Ağaçların zekice yerleştirilmesi ile hazırlanmış arazi, ancak uçaktan aşağı bakıldığında bir QR koduna dönüşüyor. Yerden ise sadece karmaşık bir labirent hissi vermekte. Tamamı ağaçlardan oluştuğu ve ağaçlar da zamanla büyüdüğü için, bir bahçevan ekibi gece gündüz QR kodun kenarlarını oluşturan ağaçları budmakla meşgulmüş.

Çin'de QR kodları sıkça kullanılmakta. Xilinshui kasabasının yöneticileri de uçaktan geçen birilerinin bunu görür görmez otomatik olarak akıllı telefonlarına sarılıp bu dev QR kodunu okutacağına inanıyorlar. Telefona kodu okutan kişiler ise, kasabanın WeChat platformu üzerindeki Çince resmi tanıtım sayfasına ulaşıyorlar. Eğer ilgileniyorsanız siz de kodun tamamını gösteren bir imajı kullanarak bu siteye gidebilirsiniz.