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Dünyanın en büyük siber suçlusu!

FBI Rus siber suçlunun başına 5 milyon dolar ödül koydu

07 Aralık 2019 Cumartesi 12:34
Dünyanın en büyük siber suçlusu!

ABD Dışişleri, 2009'dan bu yana 43 ülkede siber yollardan yaklaşık 100 milyon dolar çalan 'Evil Corp' adlı hacker grubunun lideri Rus vatandaşı Maksim Yakubts'un yakalanmasına yardım edenlere 5 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

ABD, 'dünyanın en büyük siber suçlusu' olarak anılan Rus vatandaşı Maksim Yakubts'un yakalanması için harekete geçti.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı, tüm dünyada milyonlarca dolar çalan 'Evil Corp' adlı hacker grubunun lideri olduğu öne sürülen Yakubts hakkında bilgi getiren kişilere 5 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

Bakanlık, halen Rusya'nın başkenti Moskova'da lüks bir hayat süren Yakubts hakkında siber saldırı ve banka dolandırıcılığı suçlarından dava açıldığını duyurdu.

ABD yönetiminin Yakubts'un yakalanması için koyduğu ödül, Amerikan tarihinde siber suçlar için biçilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) en çok aranan suçlular listesinde Yakubts'un yanı sıra, yardımcısı olduğu söylenen Igor Turashev ve 15 çete üyesinin de adları bulunuyor.

FBI yetkililerinin Yakubts'u son 5 yıldır takip ettikleri vurgulanıyor.

100 MİLYON DOLAR ÇALDILAR

Mayıs 2009'dan bu yana yasadışı faaliyetler yürüten Yakubts'un kurduğu hacker grubunun 43 ülkede binlerce insanın hesaplarından para çaldığı belirtiliyor.

'Evil Corp'un son 10 yılda yaklaşık 100 milyon dolar çaldığı tahmin ediliyor. 

Son Güncelleme: 07.12.2019 12:38
Anahtar Kelimeler:
TeknolojiHaberSiber SuçlusuSiberABDMaksim YakubtsEvil Corp
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