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Dünyanın en küçük bilgisayarı 'Raspberry Pi 4' yenilendi

Dünyanın en küçük bilgisayarı olma özelliğine sahip Raspberry mini yenilendi. Pi 4 Model B adını taşıyan yeni cihaz, artık çift monitör desteğine sahip.

25 Haziran 2019 Salı 10:41
Dünyanın en küçük bilgisayarı 'Raspberry Pi 4' yenilendi

Dünyanın en küçük bilgisayarı Raspberry mini, artırılmış RAM, çift monitör desteği eklenerek yeniden tasarlandı. 

Raspberry Pi Vakfı tarafından duyurulan Raspberry Pi 4 Model B, gücünü Broadcom BCM2711 işlemcisinden alıyor.1.5 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A72 çekirdeğine sahip bu işlemcinin yanı sıra H.265 özelliğiyle 4K 60 FPS video da izlenebiliyor.

Üzerinde iki adet micro-HDMI portu bulunduran cihaz, çift monitör kullanmaya olanak sağlıyor.

Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan ve üzerinde iki adet USB 3.0 portu yer alan cihaz, aynı zamanda farklı RAM seçeneklerinin kullanımına izin veriyor. Başlangıç modelinde 1 GB RAM kullanırken, istendiği taktirde 2 ve 4 GB RAM'li opsiyonlar da tercih edilebiliyor.

Daha çok geliştiriciler için tasarlanan Raspberry Pi 4 Model B'nin başlangıç modelinin fiyatı 35 dolar olarak belirlendi. 2 GB RAM'li model 45 dolar, 4 GB RAM'li model ise 55 dolardan satışa sunulacak.

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En Küçük Bilgisayarı
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