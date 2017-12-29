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Dünyanın en küçük cep telefonu!

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Bu telefonla oyun oynayamazsınız ama cebinizden çıkardığınız anda ilgi odağı olacağınız kesin.

29 Aralık 2017 Cuma 17:50
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2000'lerin başında henüz akıllı telefonlar yokken, küçük cep telefoları modaydı. Gittikçe küçülen elektronik parçalar sayesinde elinizin içinde kaybolabilen cihazlar yapmak mümkündü. Fakat 2010'larda trend tamamen tersine döndü, akıllı telefonlar piyasayaya hakim oldu ve kullanıcılar daha büyük ekranlar istemeye başladı. Artık akıllı telefonlarda 5 inç ve üzeri ekranlar trend, bu cihazlar neredeyse bilgisayarların bile yerine geçecek güçteler.

Fakat hala küçük telefonları seven birileri var anlaşılan. Çünkü Clubit firmasının tasarladığı bu cep telefonu başparmağınız büyüklüğünde. Zanco Tiny T1 modeli sadece 13 gram ağırlığında, 46,7 mm uzunluğunda, 21 mm genişliğinde ve 12 mm kalınlığında. Bu telefonla oyun oynamayazsınız, popüler hiçbir uygulamayı da kullanamazsınız. Fakat içinde 300 telefon numarasını ve 50 adet SMS mesajını depolayabiliyor.

Cihazın 0,49 inçlik OLED ekranı 64×32 piksel çözünürlükte. Nano SIM kart kullanıyor, ayrıca 200 mAh bataryası ve şarj için Micro USB yuvası var. Sadece 2G ağlarını destekliyor ama 3 gün bekleme süresi ve 180 dakika kesintisiz konuşma sağlayabilmekte. Zanco Tiny T1 telefon öncelikle gadget meraklılarına, yanında yedek bir telefon isteyenlere, spor yaparken kocaman ekranlı akıllı telefon taşımak istemeyenlere ve arkadaş ortamlarında çıkartıp ilgi odağı olmaya meraklı kişilere üretilmiş.

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Son Güncelleme: 29.12.2017 17:55
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