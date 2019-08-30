Dünyanın en siyah otomobili!

Dünyanın ilk ve tek Vantablack VBx2 otomobili X6’ya merhaba deyin! Araştırma Teknik Sorumlusu Ben Jensen, “Geçmişte birden fazla markada bu dönüşümü gerçekleştirmiştik. Ancak X6’ya uyguladığımız bu uygulama bizleri daha da şaşırttı ve otomobil inanılmaz bir yapıya büründü. Opsiyonel olarak sunulan parlak ikonik BMW böbrekleri, beyaz ledli gündüz farları ve led stoplarla çok şık bir görünüme kavuştu.” dedi.

Vantablack renkten ziyade farklı bir madde. Bir çok alanda aktif olarak kullanılan bu madde ilk defa bir otomobile uygulandı. Vantablack bir yüzeye giden ışınların yüzde 99.96’sı emildiği için dışarıya yansıyan bir ışık ya da renk ne yazık ki olmuyor. Bu da uygulanan yüzeyin görünümünü eşsizleştiriyor.