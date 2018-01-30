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Dünyayı ‘zombiler basar’ diye silah icat etti

Elon Musk’ın tünel projeleri geliştirmek için kurulan startup şirketi Boring Company’nin son icadı ‘Zombi Savar Alev Silahı’ oldukça ilgili gördü.

30 Ocak 2018 Salı 12:36
Dünyayı ‘zombiler basar’ diye silah icat etti
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Teknoloji devlerinden Paypal ve Tesla Motors’un kurucu ortaklarından mucit, yatırımcı ve girişimci Elon Musk, sosyal medya hesaplarında olası bir zombi işgalinde kullanılmak üzere, kurucusu olduğu Boring Company’nin son icadı ‘alev silahını’ tanıttı.

Musk resmi Twitter hesabında silahların olası bir zombi işgalinde oldukça işe yarayacağını söylerken, “Alev silahına talep oluşturmak için gizli bir ölümsüz ordu kurmuyorum’ dediği esprili bir paylaşımda bulundu. Musk aynı zamanda Twitter hesabının açıklamasını Zombi Savar olarak değiştirdi.

Kişisel alev silahları federal yasaya göre sınıflandırılmadığı için, alev silahı satışları veya düzenlemeleri bağlı olunan devletlerin sorumluluğu altına girerken, Boring Company’nin merkezi ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, alevli silahların menzili üç kilometreye ulaştığında düzenleme gerektiriyor.

Boring Company’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada ‘Alev Silahı’ndan çıkan ateşin üç kilometreye ulaşmadığı bu sebeple bir düzenlemeye maruz kalmayacağı söylendi

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