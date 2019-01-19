E-postanıza dikkat edin! Gmail hacklendi...

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir saldırı sonucunda Gmail kullanıcı bilgilerinin internete düştüğü ortaya çıktı.
Dark Web adıyla bilinen internetin karanlık sayfalarında satışa sunulan veri tabanında satışa sunulan e-posta adresleri, 1.1 milyar kişinin kullanıcı adı ve parola bilgileriyle birlikte servis ediliyor. Eşi benzeri bulunmayan bilgiler içeren veri tabanı, 2008'den bu yana çeşitli kaynaklardan sızdırılan veri listelerinden meydana geliyor.
Saldırganların yapması gereken tek şey basit bir yazılımla parolaların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek olacaktır. Hesaplara izinsiz erişimin sonuçları; suçluların kurbanın kişi listesindeki isimlere otomatik olarak zararlı e-postalar gönderebildiği verimli kimlik avı saldırılarından, kurbanın tüm dijital kimliğini veya parasını çalmak veya sosyal medya ağlarındaki verilerini ele geçirmek için tasarlanan hedefli saldırılara kadar çeşitlilik gösterebiliyor” dedi.
Ne yapmak gerekiyor?
Gmail kullanıcılarının yapması gereken ilk şey şifrelerini değiştirmek. Özellikle basit ve kolay tahmin edilebilir şifrelerin kullanılmaması gerekiyor. Her ihtimale karşı Gmail şifrenizi değiştirmek yapılacak en kolay adımlardan biri. Ancak şifreyi değiştirirken yine kolay tahmin edilebilir ya da basit şifreler olmamasına dikkat edin.