Ekran önünde geçirilen süre gençlerin psikolojisini fazla etkilemiyor

İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafınan yapılan bir araştırma, ekran önünde geçirilen sürenin ergenlik çağındaki gençlerin psikolojisi üzerindeki etkisi oldukça sınırlı olduğunu ortaya koydu.

İngiltere, İrlanda ve ABD'deki 17 bin genç üzerinde yapılan araştırmaya göre, uyku öncesi uzun süre ekrana bakmanın gençler üzerinde herhangi bir psikolojik etkisi yok, Gençlerin genel sağlıkları üzerindeki etkisi ise diğer faaliyetlerle kıyaslandığında "oldukça az."

Araştırmaya göre, etki o kadar az ki teknoloji kullanımının ergenlik çağındaki bir genci fark edilebilir şekilde etkileyebilmesi için gencin günde 63 saat 31 dakika daha fazla ekran önünde vakit geçirmesi gerekiyor.

Psychological Science dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları, ekran önünde aşırı vakit harcamanın gençlerin akıl sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik tartışmalarda yeni bir aşama.

Baş araştırmacı Amy Orben, "Teknoloji kullanımı sosyal ve profesyonel hayatımıza entegre olduğu için, dijital ekran önünde geçirilen vakit ve bunun ergenlik çağındaki gençler üzerindeki etkisi gittikçe artan bir şekilde inceleme konusu oluyor" dedi.

Araştırmayı yürüten Amy Orben ve Profesör Andrew Przybylski ise daha önceki çalışmaların gençlerin ekran önünde geçirdikleri süreye ilişkin kendi ifadelerine dayandığını, bunun da ortaya "güvenilmez" bir resim çıkardığını söyledi.

Amy Orben ve Andrew Przybylski'ye göre, internette uzun süre vakit geçirenlerler bunu hafife alıyorlar. İnternette daha az vakit geçirenler ise bunu abartma eğiliminde.

'Süreden daha çok izlenen içerik önemli'

Araştırma, aynı konu üzerinde çalışanlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Royal College'da Pediatri ve Çocuk Sağlığı Bölümü'nde çalışan Dr. Max Davie, "Ekran kullanımı ve ergenlerin sağlığı arasındaki ilişkiye dair veriden çok fikir ortaya atılıyordu. Bu araştırma bu dengesizliği ortadan kaldırmaya yardımcı oldu" dedi.

Davie, bireylerin yine de ekran önünde fazla vakit geçirmeden ötürü sorunlar yaşayabileceği görüşünde.

Royal College'ın Psikiyatri Bölümü'nde çalışan Doktor Bernadka Dubicka ise araştırmanın sonuçlarının "sınırlı" olabileceği kanısında:

"Araştırma, çocukların ekrana ne kadar baktıklarını inceliyor, ancak ne tür zararlı içerikleri izlediklerini incelemiyor. Ekran önünde geçirilen sürenin akıl sağlığını etkileyen temel etken olmadığını biliyoruz, ancak tehlikeli içerik gençler ve sağlıkları üzerinde oldukça büyük etkilerde bulunabilir."