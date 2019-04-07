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Elektrikli otomobiller için yeni pil teknolojisi!

07 Nisan 2019 Pazar 16:35
Elektrikli otomobiller için yeni pil teknolojisi!
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Teknolojideki gelişmelerin etkisiyle elektrikli otomobillerin üretimi dünya çapında artışını sürdürmeye devam ederken, üretimlerinde kullanılan pil teknolojilerindeki son gelişme bu artışın süreceğini gösteriyor.

Elektrikli otomobillerin temel bileşeni olan pilleri daha verimli hale getirecek çalışmalar, son olarak geliştirilen pil sistemi ile meyvesini vermeye başlamış gibi görünüyor.

Dünya çapında otomobil üreten firmaların birçoğunun elektrikli otomobiller üretmeye başlamasıyla birlikte, elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor. Bu ilginin sebepleri arasında birçok etken bulunsa da, bunların en önemlisi olarak üretilen otomobillerin çevre dostu teknolojiye sahip elektrik enerjisini kullanması gösteriliyor.

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Elektrikli otomobillerin firmalar tarafından üretilmeye başlanmasına öncülük eden ve bu alanda büyük yatırımlar yaparak yüksek satış rakamlarına ulaşan Tesla, yakaladığı popülerliği ile neredeyse bütün otomobil üreticilerinin elektrikli otomobil üretimi için büyük yatırımlar yapmasına sebep oldu.

Birçok firma tarafından 350-400 km menzile sahip çok farklı modellerde elektrikli otomobiller üretilmeye devam ediyor olsa da, kullanıcılar üretilen modellerin menzillerini hala yeterli görmüyor.

Son yaptığı çalışmalar sonucunda geliştirilen yeni pil sistemi ile kullanıcıların en çok şikayetçi oldukları menzil konusunda büyük bir ilerleme kaydedildiğini ve şarj edilebilen yeni pil sisteminin 1.000 Wh/kg (kilogram başına watt saat) değerinde olduğunu açıklayan Innolith AG firması, geliştirdikleri yeni pil sisteminin 1000 km menzile sahip olacağını ifade ediyor.

Innolith AG firmasına ait yeni pil sisteminin 1.000 Wh/kg değerinin, elektrikli otomobiller konusunda gözde olan Tesla firmasına ait Tesla Model 3'de bulunan 250 Wh/kg değerine göre oldukça fazla olması ve vadedilen 1000 km menzil değeri şimdiden otomobil dünyasının bütün ilgisini bu yeni pil sisteminin üzerine çekmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrikli Otomobil
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