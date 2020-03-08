Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü ekonomiyi de ağır şekilde etkiliyor.

Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan corona virüs salgını, küresel ekonomi ve dünya ticaretini derinden etkiliyor. Çin'de veya virüsün görüldüğü başka ülkelerde çeşitli fabrikalar geçici süre ile kapatılmış durumda.

Haliyle Corona virüs son dönemde adını en sık duyduğumuz konu. Corona virüs hakkında açıklama yapan isimler kervanına Elon Musk da katıldı.

Özel uzay SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk resmi Twitter hesabından attığı tweette “Corona virüsü paniği aptalca” ifadelerini kullandı.

ELON MUSK KİMDİR?

Elon Musk kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan ismi. Peki kim bu Elon Musk?

Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.

12 YAŞINDA YAZDIĞI OYUNLA 500 DOLAR KAZANDI Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.

1992 yılında, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.

Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.

Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.

Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu. 2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.

Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.

SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.