Elon Musk'tan ilginç 'yapay zeka' açıklaması

NeuraLink adlı şirketi ile insan beynini bilgisayar ara yüzlerine bağlayacak teknolojiler üzerinde çalışan Musk'tan yeni bir yapay zeka açıklaması geldi.

Musk, “Bence insanlar genel olarak yapay zekânın kapasitesini hafife alıyorlar. Bir tür akıllı insan olduğunu düşünüyorlar ancak yapay zekâ, bundan daha fazlası. En zeki insandan daha zeki olacak.” dedi.

"Bir şempanze, insanları gerçekten anlayabilir mi? Tamamen değil" diyen Musk,"Daha çok diğer şempanzeleri önemsiyorlar. Bizde de böyle olacak, ne eksik ne fazla” ifadelerini kullandı.

ELON MUSK KİMDİR? Peki kim bu Elon Musk? İşte Musk'ın ilginç yaşam öyküsü...

Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.

Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.

1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.

Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.

Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.

Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu

2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.

Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.