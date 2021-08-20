Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Flaş Haber
Tüp gaza zam gelecek mi?
Kapat

Elon Musk: Tesla'nın insansı robotu muhtemelen gelecek yıl piyasada olacak

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, şirketi Tesla'nın muhtemelen gelecek yıl insansı robotu piyasaya süreceğini açıkladı. Musk, robotun arabalara cıvata takmak ve marketlerden ürünü teslimatı yapmak gibi işleri yapabileceğini belirtti.

20 Ağustos 2021 Cuma 14:36
123 Okunma
Elon Musk: Tesla'nın insansı robotu muhtemelen gelecek yıl piyasada olacak

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, dün Perşembe, şirketinin AI Day etkinliğinde, ‘Tesla Bot‘ adı verilen insansı robot ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milyarder girişimci, şirketinin muhtemelen gelecek yılda, insanların yapmaktan hoşlanmadığı, insanlar için tehlikeli, tekrar gerektiren ve sıkıcı işleri yapan bir insansı robot prototipini piyasaya süreceğini açıkladı.

Musk, yaklaşık 180 cm boyunda olacağı belirtilen robotun arabalara cıvata takmak veya marketten ürün teslimatı yapmak gibi işleri yapabileceğini söyledi.

İşçi bulma sıkıntısına işaret eden Musk, robotun ekonomi üzerinde derin etkileri olacağını belirterek, 'Süper pahalı' olmayan bir makineyi yapmanın önemli olduğunu vurguladı.

Son Güncelleme: 20.08.2021 16:27
Anahtar Kelimeler:
Insansı RobotTeslanın Insansı RobotuElon Musk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook, "Horizon Workrooms" adlı sanal ofis uygulamasını tanıttı
Facebook, "Horizon Workrooms" adlı sanal ofis uygulamasını tanıttı
Sosyal medya devlerinden 'mavi tik' uyarısı
Sosyal medya devlerinden 'mavi tik' uyarısı
Xiaomi haziranda küresel akıllı telefon pazarında zirveye çıktı
Xiaomi haziranda küresel akıllı telefon pazarında zirveye çıktı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim