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Elon Musk yeni roketini duyurdu: 41 motoru olacak

SpaceX'in CEO'su Elon Musk 41 adet Raptor motora ev sahipliği yapan yeni roketini duyurdu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:09
Elon Musk yeni roketini duyurdu: 41 motoru olacak

  • Özel Uzay şirketi SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk paylaştığı bilgiler ile şirketin yeni roketi hakkında merak edilenlere açıklık getirdi. 

  • Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı söz konusu açıklamaya bakılırsa StarShip Super Heavy'nin oldukça güçlü bir roket olacak. 

  • Zira Musk SpaceX'in yeni roketi olan StarShip Super Heavy'nin 41 Raptor motoru olacağını belirtti. 

    Roketin ne zaman göreve başlayacağına dair ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 

  • ELON MUSK'IN İLGİNÇ YAŞAM ÖYKÜSÜ

    ELON MUSK'IN İLGİNÇ YAŞAM ÖYKÜSÜ
    Peki kim bu Elon Musk? İşte Musk'ın ilginç yaşam öyküsü...

  • Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.

  • Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.

  • 1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.

  • Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.

  • Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.

  • Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu

  • 2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.

  • Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.

  • SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.

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