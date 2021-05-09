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En çok indirilen uygulamalar

09 Mayıs 2021 Pazar 23:16
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En çok indirilen uygulamalar

Sensor Tower adlı araştırma şirketi Nisan 2021'e ait uygulama verilerini paylaştı.

İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları - 2
Verilere göre TikTok dünya genelinde Nisan ayında en çok indirilen uygulama oldu. Verilere göre TikTok 30 gün içerisinde 59 milyondan fazla kez indirildi.
İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları - 3
TikTok, App Store'da en çok indirilen uygulama oldu. TikTok, Google Play'de ise Facebook'un ardından ikinci sırada yer aldı.
İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları - 4
İlk 10'da en çok öne çıkan şirket ise Facebook grubu.
İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları - 5
Grup, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger'la ilk beşin kalan dört sırasını ele geçirmiş durumda.
İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları - 6
İlk 10'da yer alan diğer uygulamalar ise sırasıyla; Snapchat, Zoom, Telegram, CapCut ve Google Meet oldu.
İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları - 7
İşletim sistemi tabanlı sıralamalar da çok farklılık göstermiyor.
İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları - 8
App Store'da en çok indirilen 10 uygulama sırasıyla; TikTok, Youtube, Instagram, WhatsApp, Facebook, ZOOM, Messenger, CapCut, Gmail ve Google Maps oldu.
 
Google Play'de indirilen uygulamalar ise şöyle; Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Messenger, ZOOM, Telegram, Google Meet, ve Hotstar.
İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları - 10
Sensor Tower'ın bu verileri oyunları kapsamıyor. Oyunlar için ayrı bir liste yapılıyor.
Anahtar Kelimeler:
Sensor TowerTikTokZoomTelegramInstagramSnapchatWhatsAppMessenger
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