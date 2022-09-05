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En fazla kullanılan internet tarayıcıları

Microsoft Edge, Apple'ın Safari masaüstü tarayıcısını geçerek ikinci sıradaki yerini korurken, Chrome liderliğini sürdürdü. İşte en çok kullanılan internet tarayıcılarında son durum...

05 Eylül 2022 Pazartesi 23:17
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En fazla kullanılan internet tarayıcıları


2013’te Microsoft Internet Explorer ve Firefox’u sollayarak en popüler web tarayıcısı unvanını kazanan Google Chrome, halihazırda dünyanın en çok tercih edilen tarayıcısı konumunda.

Samsung ve Safari gibi tarayıcılar ise özellikle mobil telefonlarda sıkça kullanıldığından listenin üst sıralarında yer almayı başarıyor.

Chrome ağustos ayında da açık ara lider

StatCounter tarafından yayınlanan ağustos ayı verilerine baktığımızda, dünyanın en popüler internet tarayıcısının yüzde 67,33'lük pazar payıyla Google Chrome olmaya devam ettiğini görüyoruz.

Edge, Safari'ye geçti

Rapora göre, Microsoft Edge artık en popüler ikinci masaüstü tarayıcısı. Mart 2022'de Apple'ın Safari'sini geçmeyi başaran Edge, o zamandan bu yana koltuğunu korudu ve 10,91'lik pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Safari ise Ağustos 2022'de yüzde 8.83 pazar payıyla üçüncü sırada karşımıza çıktı.

Mozilla Firefox yüzde 7,4 ile dördüncü ve Opera yüzde yüzde 2,86 ile beşinci sırada kendine yer buldu.

Mobilde en çok kullanılan tarayıcılar

Mobilde en çok kullanılan tarayıcı, yüzde 65,04 ile yine Google Chrome olurken, Safari yüzde 24,59'la ikinci, Samsung İnternet yüzde 4,81'le üçüncü oldu.

Opera, UC Browser, Android ve diğer tüm mobil tarayıcılar pazarın geri kalan yüzde 5,56'sını paylaşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Microsoft EdgeAppleTarayıcı
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