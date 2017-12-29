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Enes Batur'un Altın Kelebek'i geri alındı

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Hürriyet'in 44 yıllık Altın Kelebek ödülleri geçtiğimiz günlerde sahiplerini bulmuştu.

29 Aralık 2017 Cuma 18:09
Enes Batur'un Altın Kelebek'i geri alındı
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Ödül töreninden sonra Enes Batur’un seslendirip yayınladığı videoda çocuk istismarı görüntüleri kamuoyunda ve Hürriyet dünyasında büyük tepkiye neden oldu. Hürriyet, çocuk hakları konusunu sosyal sorumluluk anlayışı içinde gören ve bu bilinçle yayın yapan bir gazetedir.

Hürriyet’in farkındalık yaratmaya çalıştığı çocuk hakları konusunda Enes Batur’un sorumsuz yayını okuyucularımız, sivil toplum kuruluşları ve Altın Kelebek jürisi tarafından kabul edilemez bulundu. Altın Kelebek jürisi, Hürriyet ilkelerini ve okuyucularımızdan da gelen tepkileri dikkate alarak yaptığı değerlendirme sonucu Enes Batur’a verilen ödülü iptal etti.

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