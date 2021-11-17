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Ensest ilişkiyi engelleyecek

Gözetim teknolojilerinde dünya liderlerinden biri olan Çin'deki çiftliklerde, ensest ilişkiyi önlemek amacıyla yüz tanıma teknolojisi kullandığı duyuruldu. Uygulamanın 2022'ye kadar ülke genelindeki çiftliklerde yaygınlaşacağı açıklandı. Bununla birlikte, yapay zekayla desteklenen sistemin, hayvanların özelliklerini teker teker tanıyarak, akraba olanların çiftleşmeye başlaması halinde uyarı verdiği aktarıldı. Uzmanlar, yeni teknolojinini ensestle ilgili doğum kusurlarını ortadan kaldırarak hayvanların sağlığını ve verimliliğini artıracağını söyledi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 10:58
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Ensest ilişkiyi engelleyecek
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Çin'de, merkezi Şanghay'da bulunan Vert City Farm adlı bir çiftlik, sürüleri arasındaki ensest ilişkiyi durdurmak için yüz tanıma teknolojisini denediğini açıkladı.

Bu kapsamda, yapay zeka (AI) teknolojisinin, renk kodlamasına dayalı olarak birbiriyle yakın akraba olan keçileri kamerayla izlediği aktarıldı. 

ÇİFTÇİLERE UYARI GÖNDERİYOR

Akraba iki keçi çiftleşmeye başlarsa bu teknoloji sayesinde çiftçilere uyarı gönderiliyor. Yetkililerin bildirdiğine göre sistem, ensestle ilişkili doğum kusurlarını ortadan kaldırarak hayvancılıkta iş verimliliğini ve kalitesini iyileştirecek.

HASTALIKLARI DA TESPİT EDİYOR

Yeni teknolojinin ayrıca; davranış, vücut şekli ve egzersiz düzenleri dahil olmak üzere keçilerin her birindeki diğer özelliklerin yanı sıra, ağız ağrısı ve ishal gibi erken hastalık belirtilerini de tanıyabildiği aktarıldı.

"OLDUKÇA EKONOMİK"

Bununla birlikte, yüz tanıma teknolojinin son derece ekonomik olduğu ve 10 bin hayvanın bulunduğu bir çiftliği yönetmek için yalnızca yedi kişinin çalışmasının yeterli olduğu beliritldi.

Sistemi geliştiren Wanhe Teknoloji Geliştirme Grubu başkanı Huang Zhen, "İşçiler keçilerin durumunu yerinde izlemek zorunda değil. Sistem, her keçinin cinsiyeti, yaşı, kilosu, sağlık durumu, aşısı ve hamileliği gibi bilgilerini gösterebiliyor” diye konuştu. 

Yeni sistem Shanghai Chongming bölge hükümet web sitesi tarafından açıklandı.

Diğer taraftan, Çin’deki başka bir çiftlik domuz eti kıtlığı sırasında hayvanların verimliliğini artırmaya yardımcı olmak için yüz tanıma teknolojisini zaten kullanıyor. Yapay zeka sistemi, çiftçilerin,  her domuzun doğumlarından ölümlerine kadar tüm bilgileri bir arada görmesini sağlıyor. 

KAMERALAR DENETİM ARACI HALİNE GELDİ

Bununla birlikte, teknolojiye dayalı gözetime önem veren Çin'de kameralar Covid-19 pandemisi esnasında  karantina denetiminin temel araçlarından biri haline geldi.

Karantinaya alınan insanların evlerinin önüne hatta bazı durumlarda evlerinin içine kadar kamera yerleştirildi.

KAMERA KULLANIMI ÇOK YAYGIN

Çin'in resmi yayın organı CCTV'nin açıkladığı bilgilere göre 2017 yıl itibariyle ülkede 20 milyon kamera kurulmuştu.

Ülkede faaliyet gösteren IHS Markit Technology ise 2018 yılı itibariyle Çin genelinde toplam gözetim kamerası sayısının 349 milyon olduğunu paylaştı.

İngiltere merkezli teknoloji araştırma şirketi Comparitech'in raporuna göre ise dünyanın en çok gözetlenen 10 kentinden sekizi Çin'de bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
ÇinTeknolojiDünya
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