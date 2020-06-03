Epic Games'in bu haftaki süprizi

Oyun camiasında adını duyurmaya başladığı günden beri ücretsiz oyun dağıtan Epic Games, Fortnite'ın geliştiricisi ünvanına sahip.

Açıldığı günden beri sürekli yaptığı kampanyalarla adını çokça duyuran Epic Games yeni kampanyasında yüzlerce liralık oyunları her hafta ücretsiz vermeye devam ediyor.

Geçici süre çökmüştü

Yaptğı son kampanyada GTA5'i ücretsiz veren platform bu sebepten geçici süre çökme yaşamıştı.

169 TL'lik oyunu bedava olarak verdiği an sunuculara doluşan kalabalık oyuncu kitlesi sunucuya aşırı yük yaparak çökmesine sebebiyet vermişti.

Epic Games: Ücretsiz Oyun Kampanyalarımız, Steam'in Satışlarını da Artırıyor

GameSpot ile konuşan Epic Games CEO’su Tim Sweeney, açıldığından bu yana düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunan Epic Games Store’un, oyunculara yeni türleri sevdirdiğini söyledi. Buna ek olarak Sweeney, oyunların belli bir süreliğine ücretsiz olarak sunulduktan sonra Steam gibi bulundukları diğer platformlardaki satışlarını artırdıklarını ifade etti.

Yukarıda da söylediğim gibi, Epic Games Store’un ücretsiz oyunları, az bilinen indie yapımlardan GTA 5 gibi popüler oyunlara kadar çok geniş bir yelpazeye sahip. Ayrıca mağazanın yüksek profilli oyunları ücretsiz sunması, Epic için karlı bir medya çalışması oluyor. Zira hem platforma katılım artıyor hem de stüdyonun reklamı yapılıyor. Anlayacağınız bir taşta iki kuş.

Epic Games Store’un şu anki ücretsiz oyunu Borderlands: The Handsome Collection. Normal fiyatı 124 TL olan oyunu, 4 Haziran saat 17.59’a kadar indirerek sonsuza kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Platformun bu hafta perşembe günü ücretsiz olarak dağıtacağı oyunun ise Ark: Survival Evolved olacağı belirtiliyor.