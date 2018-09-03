Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94363
ALTIN
255.271
DOLAR
6.6096
STERLİN
8.4710
EURO
7.6750
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Yapay Zekadan Yeni Bir Hamle Daha
Yapay Zekadan Yeni Bir Hamle...
YouTube'un Resim İçinde Resim Özelliği Masaüstüne de Geliyor
YouTube'un o özelliği masaüstüne de...
Google Asistan Artık İki Dili Aynı Anda Anlayabilecek
Google Asistan Artık İki Dili...
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo Tablet Ürettiler
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo...

Erkekler online flörtte emojileri kadınlardan daha çok kullanıyor

Tanışma uygulaması happn’ın yakın zamanda kullanıcı profillerinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre online flörtte en çok romantizmin simgesi olan kalp emojisi ️ kullanılıyor. Ayrıca erkekler kendilerini tanıtırken yüzde 64,30 oranıyla kadınlara göre daha çok emoji kullanıyor.

03 Eylül 2018 Pazartesi 16:21
Erkekler online flörtte emojileri kadınlardan daha çok kullanıyor

Hoşlandığınız kişinin karakterini anlamak için dış görünüşünden, giyim tarzına, konuşma tarzından el izine kadar pek çok özelliğini yorumlamak artık eskide kaldı. Günümüzde karşınızdaki kişinin mesajlaşırken ya da profilinde kendini tanıtırken hangi emojileri kullandığı oldukça önemsenir hale geldi.

Japon arayüz tasarımcısı Shigetaka Kurita’nın bundan yaklaşık 20 yıl önce tasarladığı emojiler artık mobil dünyada mesajlaşmanın olmazsa olmazı durumunda. Ancak emojileri sadece yazdıklarımıza duygu katmak için kullanmanın ötesinde kendimizi tanımlamak için de kullanıyoruz. Emojiler karakter ve duygular hakkında çok şey anlatıyor. Hayatın her alanının hızlandığı günümüzde, emojiler de duyguları ifade etmenin en hızlı ve kolay yöntemi haline geldi.

Paris merkezli tanışma uygulaması happn tam da bu nedenle insanların kendini hangi emojilerle ifade ettiklerini araştırdı. Araştırma kapsamında, kullanıcılarının profillerinde kendilerini tanımlamak için kullandıkları emojiler dikkate alındı ve uygulama içi mesajlaşmalarda kullanılan emojiler gizlilik ve güvenlik kuralları gereği bu araştırmaya dahil edilmedi. İşte araştırmanın ortaya çıkardığı ilginç sonuçlar...

EN ÇOK KULLANILAN EMOJİ: KALP

Happn kullanıcılarının kendilerini profillerinde tanımlarken en sıklıkla kullandığı emoji kalp ️oldu. İnsanların genellikle tutkularını ve sevdikleri şeyleri ifade etmek için kullandıkları kalp emojisinin birinciliğe oturduğu sıralamada, ikinci sıraya tamam anlamında kullanılan işaret ️girerken, en çok kullanılan üçüncü emoji ise göz kırpan gülen yüz oldu.

ERKEKLER EMOJİ KULLANMAYI DAHA ÇOK SEVİYOR

Erkeklerin emoji kullanmayı kadınlara göre daha çok tercih ettiği ortaya çıktı. happn’da erkek kullanıcıların yüzde 64,30’u profillerinde kendileri hakkında bilgi verirken emoji kullanıyor. Kadınlarda ise kendilerini emojilerle ifade edenlerin oranı yüzde 35,7 oldu.

TÜRKİYE EMOJİ KULLANIMINDA 14. SIRADA

Kendinden bahsederken emoji kullanmayı en çok seven ülke Hindistan olurken, onu sırasıyla Danimarka, Norveç, Şili ve Brezilya takip ediyor. Türkler ise profilinde en çok emoji kullananlar listesine 14. sıradan girdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Online FlörtHappnEmojilerErkeklerKadınlarTeknolojiHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Yapay Zekadan Yeni Bir Hamle Daha
Yapay Zekadan Yeni Bir Hamle Daha
YouTube'un Resim İçinde Resim Özelliği Masaüstüne de Geliyor
YouTube'un Resim İçinde Resim Özelliği Masaüstüne de Geliyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim