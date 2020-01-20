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ESA Ay tozundan oksijen üreten bir sistem geliştiriyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ay tozundan oksijen üreten bir sistem üzerinde çalışıyor. Geliştirilen prototipin ilk sonuçlarının başarılı olduğu açıklandı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 15:25
ESA Ay tozundan oksijen üreten bir sistem geliştiriyor

Gezegenimizin tek uydusu Ay bir kez daha pek çok uzay ajansının gündeminde. Ancak bu kez hedef Ay'a gidip dönmekten ziyade orada kalıcı olmak. 

İnsanoğlunun Ay’daki varlığının kalıcı ve uzun soluklu olabilmesi adına teneffüs edilebilir havanın sağlaması gerekiyor. 

Bilim dünyası bir süredir Ay kolonisinde kullanılabilmesi adına oksijen üretmenin yollarını arıyordu. 

Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) yapılan açıklamaya göre, bu yol bulunmuş olabilir. Zira ESA tarafından geliştirilen bir bitki prototipi, Ay tozunu hava ve yakıt oluşumunda kullanılabilecek oksijene dönüştürüyor. 

Söz konusu prototip sayesinde erimiş tuz elektrolizleriyle Ay tozu ısıtılıyor ve böylelikle regolitin içindeki yüksek orandaki oksijen açığa çıkarılıyor.

NASA Ay’da bir üs kurmak için bir süredir yoğun mesai harcıyor. ABD’nin uzay araştırmaları alanındaki en önemli rakiplerinden biri ise Çin Halk Cumhuriyeti. Çin devleti, ordu içinde yürütülen uzay programı için her yıl milyarlarca dolar harcıyor.  

1972 yılında Apollo 17 misyonuyla Ay’a inen Astronot Eugene  Cernan’dan bu yana Dünya'nın uydusuna insan ayağı değmedi. 

Pekin’in öncelikli hedeflerinden biri, NASA’nın ve özel bir Amerikan uzay araştırmaları şirketi olan SpaceX’in ürettiği benzerlerinden daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip, yeniden değerlendirilebilir taşıyıcılar geliştirmek.  

Çin‘in ayrıca ABD gibi Ay’da bir üs kurma, 2022’ye kadar insanlı uzay istasyonunu yörüngeye fırlatma ve bir Mars aracı geliştirme projeleri var. 

Son Güncelleme: 20.01.2020 16:19
Anahtar Kelimeler:
ESA Ay Tozu
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