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Evrendeki ilk molekül uzayda gözlendi

Evrende ortaya çıkan ilk molekül tipi olarak bilinen helyum hidrid, ilk kez uzayda gözlendi.

19 Nisan 2019 Cuma 13:20
Evrendeki ilk molekül uzayda gözlendi
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Bilim insanları evrende oluşan ilk molekül tipinin bir örneğini uzayda tespit etti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Kızılötesi Gökbilimi için Stratosfer Gözlemevi (SOFIA), evrende oluşan ilk molekül olarak bilinen, helyum ve hidrojen atomlarının birleşmesiyle oluşan "helyum hidrid" adı verilen molekülün bir örneğini uzayda belirledi.

Dünya'dan 3 bin ışık yılı ötede Kuğu (Cygnus) takımyıldızı yakınındaki "NGC 7027" gezegen nebulasında tespit edilen molekül ilk kez uzayda gözlenmiş oldu.

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Bilinenler teyit edilmiş oldu

SOFIA Bilim Merkezi Direktörü Harold Yorke, söz konusu gözlemin evrenin erken oluşum kimyasına dair bilinenleri teyit ettiğini belirterek, "Bu molekül aslında orada duruyordu. Ancak doğru konumda doğru araçlarla gözlenmesi gerekiyordu ve SOFIA bunu mükemmel şekilde yaptı." ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, Büyük Patlama'dan yaklaşık 100 bin yıl sonra oluşan helyum hidridin, birbirine bağlı gruplar halindeki atomların oluşturduğu kimyasal bileşiklerin en küçük temel yapısı olan moleküllerin ilk örneği olduğunu tahmin ediyor.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

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UzayTeknolojiHaber
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