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Face ID'yi yine kırdılar!

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Apple‘ın yeni akıllı telefonu iPhone X ile birlikte gelen Face ID yüz tanıma özelliğinin iki kardeşin yüzünü de tanıması dikkat çekti.

02 Ocak 2018 Salı 12:40
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Teknoloji devi Apple’ın, amiral gemisi akıllı telefonu iPhone X, 12 Eylül 2017 tarihinde tanıtılmış ve Face ID yüz tanıma sistemi ile ön plana çıkmıştı. Touch ID’nin yerini alan bu sistem ilk defa iPhone X ile hayatımıza girmişti. TrueDepth kamera sistemiyle çalışan altyapının Touch ID’den daha güvenli olduğu belirtiliyor ancak iki kardeşin çektiği bir video akıllarda soru işareti oluşturdu. “iPhone X’in Face ID özelliğinin çöktüğünü size göstereceğim” diyen bir vatandaş, kendi yüzüne tanımlı olan telefonun kilidinin aynı şekilde kardeşinde de açıldığını göstermek için bir video çekti. Face ID özelliğini kullanarak kendi yüzüne tanımlı olan telefonun güvenlik kilidini açan vatandaş, telefonu kilitledikten sonra kardeşine verdi. Yüz tanıma sistemi ile güvenlik kilidini açan kardeş, telefonu kilitledikten sonra tekrar deneme yaptı ve telefonun kilidi tanımlı olmayan bir yüz tarafından tekrar açıldı.

İhlas Haber Ajansı

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Son Güncelleme: 02.01.2018 12:43
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