Facebook, Haber Kaynağını güncelledi

Facebook, bugün açıkladığı güncelleme ile insanlara önemsedikleri kişilerle daha fazla etkileşim fırsatı sunabilmek için Haber Kaynağı sıralamasında değişiklikler yaptığını açıkladı.

Bu yeni güncelleme ile Facebook, insanların arkadaşlarıyla paylaşmak isteyeceği gönderileri tahmin edip akışın daha üst sıralarında konumlandıracak.

Bunun yanı sıra Haber Kaynağı değerleri ile uyumlu olarak insanların Facebook üzerinde geçirdikleri zamanı anlamlı kılmak adına aile ve arkadaşların gönderileri, genel içeriklere göre öncelik kazanacak.

Halihazırda paylaşımların Haber Kaynağında ne kadar yukarıda çıkacağını belirlemek için kaç kişinin bir paylaşıma tepki verdiği, yorum yaptığı veya paylaştığı gibi göstergeler kullanılıyor.

Bu güncelleme ile, bir konuşmayı tetikleyen ve anlamlı etkileşimlere ilham veren gönderilere de öncelik verilecek. Bunun için arkadaşlarınızla paylaşmak istediğiniz gönderileri tahmin edip akışın daha üst sıralarında konumlandırılacak.

Bunlar, tavsiye isteyen bir arkadaşınızın, seyahati için mekân önerileri arayan tanıdığınızın gönderileri ya da bir haber, makale, video gibi karşılıklı yorum yapmaya ve tepki vermeye teşvik eden gönderiler olacak.

Haber Kaynağındaki alan sınırlı olduğundan aile ve arkadaşların paylaşımları ile konuşmaları tetikleyen gönderileri daha çok göstermek, yayıncılar ve kurumların video ve diğer gönderileri gibi genel içerikleri daha az göstereceğimiz anlamına geliyor.

Bu güncellemeleri yaparken sayfalar yakın gelecekte erişim, video izlenme süresi ve trafiğin düştüğünü görebilir. Bu etki, ürettikleri içerik türü ve insanların o içerikle nasıl etkileşimde bulunduğuna bağlı olarak sayfadan sayfaya farklılık gösterecek.

En fazla düşüşü, insanların genelde tepki vermediği ya da yorum yazmadığı içerikleri paylaşan sayfalar gözlemleyebilir. Arkadaşlar arasında etkileşimi tetikleyen sayfalar bu durumdan daha az etkilenecek.

Takip ettikleri sayfalardan daha fazla gönderi görmek isteyenler, Haber Kaynağı Tercihlerindeki “Başta Gör” seçeneğini kullanabilir ve böylece her zaman beğendikleri sayfalardan gönderiler görebilirler.

İnsanlar arasında iletişim başlatan sayfa gönderileri Haber Kaynağında daha üstte yer alacak. Örneğin Live (Canlı) videolar, çoğu zaman Facebook'taki izleyiciler arasında konuşma başlatabiliyor. Öyle ki Canlı videolar, ortalamada diğer videolardan altı kat daha fazla etkileşim üretebiliyor.

Facebook'ta video paylaşan pek çok yaratıcı, tıpkı tanınmış kişilerin paylaşımlarında olduğu gibi takipçileri arasında konuşma başlatabiliyor. Gruplar içerisinde insanlar çoğu zaman kamusal içerikler etrafında etkileşime giriyor.

Yerel işletmeler, ilgili güncellemeler ve etkinlikler paylaşarak toplulukları ile bağlantı kuruyor. Haberler de önemi konularla ilgili sohbet başlatmaya yardımcı olabiliyor.



İnsanları gönderilerle ilgili yorum yapmaya kışkırtmak için “engagement-bait” kullanmak, anlamlı bir etkileşim oluşturmuyor. Facebook da bu tarz gönderilerin Haber Kaynağındaki konumlarını indirecek.