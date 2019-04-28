Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!

Sosyal medya devi Facebook, Instagram'ın ardından Hikayeler özelliğini Facebook'a taşımış ve kullanıcıların 'tutmaz' yorumlarıyla karşılaşmıştı. Ancak zaman içinde Facebook'un Hikayeler kavramına alışan kullanıcıların daha sık paylaşım yaptığı ve hatta sadece bir günde 500 milyon günlük kullanıcıya ulaşmayı başardı.

Snapchat'in en yoğun ilgi gören özelliklerinden biri olan 'geçici süreli paylaşılan görüntü' yani 'Hikayeler' özelliği ilk etapta Instagram'a gelmiş ve ilk günden büyük ilgiyle karşılaşmıştı. Kullanıcılar, artık istedikleri kadar fotoğraf ve videoyu 24 saat sonra yok olacağını bilerek paylaşıyor, böylece kalıcı olmayan ama o anı ilgilendiren paylaşımlarını yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.





Instagram'da büyük ilgi gören bu özellik, daha sonra kademeli olarak Facebook'un kendisine, Messenger ve WhatsApp uygulamalarına da geldi. Ancak kullanıcılar, bu uygulamalarda 'Hikayeler' özelliğine mesafeli davrandı; en azından ilk günlerinde.Fakat işler değişti, zaman içinde Facebook'un bu özelliğini kullananların sayısı hayli arttı ve günde 500 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı. Kullanıcılar, Instagram'da paylaştıkları bir hikayeyi aynı anda Facebook ve diğer platformlarla da paylaşabilme şansına sahip; haliyle kullanıcılar daha çok bu yolu izliyor ve Facebook hesaplarını da aktif tutma yolunu seçiyor.

Peki Facebook'ta büyük ilgi gören hikayeler şirkete ne kazandırıyor dersiniz? Elbette para... Şirketin önemli isimlerinden Sherly Sandberg, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hikaye özelliğinin kullanılmasıyla 3 milyonu aşkın reklamverenin tüketicilere doğrudan ulaştığına dikkat çekti. Reklamların hangi platformda (Instagram, Facebook, Messenger ve WhatsApp) daha çok başarı gösterdiği ise paylaşılmadı.