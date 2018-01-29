Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119680
ALTIN
163.353
DOLAR
3.7805
STERLİN
5.3106
EURO
4.6786
23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!
23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!
Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!
Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!
6 aylık azim!
6 aylık azim!
Grammy'ye Bruno Mars damgası!
Grammy'ye Bruno Mars damgası!
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"

Facebook ilk kez gizlilik ilkelerini yayınladı

Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullancıya sahip Facebook şirketi kullanıcı verilerinin nasıl kullanıldığına dair 'gizlilik ilkelerini' ilk kez açıkladı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:20
Facebook ilk kez gizlilik ilkelerini yayınladı
banner10

Facebook ilk kez gizlilik ilkelerini yayınladı. Kullanıcı verilerinin nasıl kullanıldığına dair bilgilendirmeye başlayan şirket, bilgi akışını kontrol edebilmeleri için kullanıcılara yönelik eğitici videolar da yayınlayacak.

Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullancıya sahip Facebook şirketi kullanıcı verilerinin nasıl kullanıldığına dair 'gizlilik ilkelerini' ilk kez açıkladı.

Şirket kullanıcıların gizlilik sisteminin nasıl çalıştığını anlaması ve bilgilerini koruyabilmesi için bilgilendirici videolar da yayınlamaya hazırlanıyor.

Buna göre Facebook reklamları gösterebilmek için verileri nasıl kullandığı, eski iletilerin nasıl silinebileceği ve silinen hesaplardaki verilere ne olduğu gibi bir dizi konuda eğitici videoları görücüye çıkaracak.

'HERKES HER ŞEYİ  PAYLAŞMAK İSTEMİYOR'

Facebook'un gizlilikten sorumlu baş yetkilisi Erin Egan tarafından bu açıklamanın yapılmasının nedeni ise şirketin Avrupa Birliği'nin (AB) yeni veri koruma yasasının (GDPR) 25 Mayıs'ta yürürlüğe girmesinden önce hazır olmak istemesi.

AB'nin yeni koruma yasası internetin icadından bu yana yapılan en büyük kişisel veri koruma hamlelerinden biri olarak tanımlanıyor. 

Egan açıklamasında "İnsanların Facebook'u ilişki kurmak için kullandığını biliyoruz ancak herkes her şeyi biz dahil herkesle paylaşmak istemiyor. Verilerinizin nasıl kullanıldığı konusunda seçeneklerinizin olması önemli" ifadelerini kullandı.

YENİ VERİ KORUMA YASASI İLE SOSYAL AĞ PLATFORMLARI GÜVENLİK AÇIKLARINI 72 SAAT İÇİNDE BİLDİRECEK

GDPR'a göre sosyal ağ platformları güvenlik ihlallerini 72 saat içerisinde yetkililere bildirmek, müşterilerinin verilerini dışarıya aktarmalarına ve tamamen silmelerine izin vermek zorunda.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dedikoduyu ve kaçak elektriği oyuna çevirdiler
Dedikoduyu ve kaçak elektriği oyuna çevirdiler
Akıllı saatler kanseri haber verebilir mi?
Akıllı saatler kanseri haber verebilir mi?
Koyun, domuz, inek derken dünyada İlk kez maymun klonlandı!
Koyun, domuz, inek derken dünyada İlk kez maymun klonlandı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim