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Facebook, Instagram ve WhatsApp için paralı dönem

Meta çalışanlarına gönderilen bir nota göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta “olası ücretli özellikleri” belirlemek ve oluşturmak için yeni bir organizasyon oluşturuluyor.

01 Eylül 2022 Perşembe 10:06
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Facebook, Instagram ve WhatsApp için paralı dönem


The Verge’ün ulaştığı nota göre, yeni bölüm, Meta’nın üçü de milyarlarca kullanıcıya sahip olan ana sosyal uygulamalarında ücretli özellikler oluşturmaya yönelik ilk ciddi adım.

Meta’nın reklam işi, Apple’ın iOS’taki reklam izleme değişiklikleri ve dijital reklam harcamalarındaki geri çekilme nedeniyle ciddi şekilde zarar gördükten sonra kuruldu .

Yeni Para Kazanma Deneyimleri olarak adlandırılan grup, daha önce Meta’nın araştırma başkanı olan Pratiti Raychoudhury tarafından yönetilecek.

REKLAM KAPATMA OLMAYACAK

Meta’nın grubunu denetleyen ve gelirlerden sorumlu başkan yardımcısı John Hegeman, The Verge ile yaptığı röportajda, şirketin reklam işini büyütmeye kararlı olduğunu ve insanların uygulamalarında reklamları kapatmak için ödeme yapmalarına izin verme planlarının olmadığını söyledi.

“İnsanların para ödemeye istekli olacağı ve ödemekten heyecan duyacağı yeni tür ürünler, özellikler ve deneyimler oluşturmak için fırsatlar gördüğümüzü düşünüyorum” dedi.

Düşünülmekte olan ücretli özellikler hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi reddetti.

Meta’nın geliri neredeyse tamamen reklamlardan geliyor ve uygulamalarında halihazırda çeşitli ücretli özelliklere sahip olmasına rağmen, sosyal medya devi şu ana kadar kullanıcıları ücretlendirmeyi bir öncelik haline getirmedi.

Facebook grup yöneticileri, özel içeriğe erişim için zaten ücret alabilir ve içerik oluşturuculara göndermek için sanal “yıldızlar” satın alınabilir.

WhatsApp, belirli işletmelerden müşterilerine mesaj gönderebilmeleri için ücret alıyor ve Instagram kısa süre önce içerik oluşturucuların özel içeriğe erişim için bir abonelik ücreti almaya başlayabileceğini duyurdu.

Haziran ayında CEO Mark Zuckerberg , şirketin 2024 yılına kadar ücretli özelliklerden ve aboneliklerden işlem kesintisi yapmayacağını söyledi.

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