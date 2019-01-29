Facebook 'intihar ve kendine zarar verme videolarını engellemeye çalışacak'

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, kendilerine zarar verenler ile intihara teşebbüs edenlerin videolarının sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterip, bu tür içerikler kaldırılmazsa yasak getirilebileceği uyarısında bulunmuştu.

BBC'nin sorularını yanıtlayan Clegg, bazı uzmanların bu tip görüntülerin 'yardım ve desteğe ihtiyaç duyanlara erişimi' kolaylaştırabileceği için kalmasından yana olduğunu ifade etti.

Clegg, sosyal medyadaki bazı içerikleri ise kendi çocuklarına yasakladığını söyledi.

İngiltere: İntihar ve kendine zarar verme videoları kalkmazsa, sosyal medyayı yasaklayabiliriz

İngiltere'de iki yıl önce 14 yaşındaki Molly Russell, izlediği bir intihar videosundan sonra yaşamına son vermiş, babası da kızının depresyona girmesi ve ölümünden Instagram'ı suçlamıştı.

Clegg, "Bu işe baştan aşağı bakacağımızı, gerekli görülen değişiklikleri yapacağımızı söyleyebilirim" dedi.

Facebook'un Başkan Yardımcısı Clegg "Bazı görüntülerin bulanıklaştırılması, bazı etiketlerin (hashtag) engellenmesi ve (intiharla mücadele yardım kuruluşu) Samaritans vakfı ve diğer vakıflarla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.